Đội tuyển Việt Nam lại mất thêm trụ cột

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận tiền vệ Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương và tiếp tục vắng mặt trong 2 trận đấu gặp Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại V.League. Trước đó, Ngọc Tân bị gãy xương sườn khi Đông Á Thanh Hóa gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League.

Anh va chạm với một cầu thủ đối phương rồi đổ gục xuống sân và phải nghỉ thi đấu 2 tháng. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 đã trở lại ở trận gặp PVF-CAND. Đáng tiếc, Ngọc Tân chấn thương trong buổi tập của đội bóng xứ Thanh sau pha va chạm với đồng đội. HLV Choi Won Kwon rất cần Ngọc Tân ở thời điểm khó khăn hiện tại nhưng đành chấp nhận thực tế.

Doãn Ngọc Tân vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Đây là thời điểm mà "các chiến binh sao vàng" gặp khó khăn về nhân sự khi nhiều cầu thủ như Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Filip, Bùi Vĩ Hào,...gặp chấn thương, vắng mặt dài hạn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự thất vọng lớn. Doãn Ngọc Tân là cầu thủ quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Ông muốn nhanh chóng đưa Ngọc Tân trở lại đội tuyển để anh sớm thích nghi với các điều chỉnh chuyên môn.

Doãn Ngọc Tân sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công Viettel. Ngọc Tân bước qua giai đoạn khó khăn khi không trụ lại được đội bóng áo lính. Anh chuyển đến thi đấu cho các câu lạc bộ nhỏ hơn như TP.HCM, Hải Phòng trước khi gia nhập Đông Á Thanh Hóa.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Velizar Popov, Doãn Ngọc Tân vụt sáng trở thành ngôi sao của Thanh Hóa cùng tấm băng đội trưởng. Anh lần đầu tiên có mặt ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Chính Doãn Ngọc Tân ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines ở vòng bảng.

Anh góp công lớn cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu số một Đông Nam Á.