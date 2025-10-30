Madam Pang gặp Đại sứ Việt Nam ở Thái Lan để xin lỗi vì sự cố sai Quốc kỳ

Theo trang của LĐBĐ Thái Lan (FAT), vào chiều 30/10, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. Tại cuộc gặp, người đứng đầu FAT đã tặng hoa và xin lỗi tới nhân dân Việt Nam và LĐBĐ Việt Nam (VFF), sau sự việc nhầm Quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm hôm 28/10.

Bà Pang cho biết thấu hiểu những phản ứng của người dân Việt Nam, và hy vọng nhận được sự tha thứ. Bà khẳng định sự nhầm lẫn là sự cố hoàn toàn vô ý và không ai mong muốn. FAT nhận thức đầy đủ và dành sự tôn trọng cao nhất cho quốc kỳ - biểu tượng đại diện cho phẩm giá và danh dự của một Quốc gia.

Thông cáo của FAT cho biết Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn trước sự chân thành trong lời xin lỗi của bà Pang, cũng như hành động ngay lập tức để khắc phục sự việc. "Đại sứ khẳng định sự việc là vô ý và do lỗi của ban tổ chức sự kiện", FAT cho hay.

Chủ tịch FAT gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam (ảnh: FAT)

Madam Pang và Đại sứ Phạm Việt Hùng.

Vào hôm qua, FAT đã cử phái đoàn đến Hà Nội, dẫn đầu là Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển Adisak Benjasiriwan, để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cũng có mặt ở buổi làm việc này. Trước đó, Madam Pang cũng gửi thông điệp xin lỗi tới VFF và người dân Việt Nam.

Thái Lan và Việt Nam gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực. Vào năm 2026, Thái Lan và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tiểu Lâm Mộc