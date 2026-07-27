Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Thái Lan và Nga

Đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách tập trung.

Nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 28/7 tại TP.HCM.

HLV trưởng Diego Raul Giustozzi triệu tập 18 cầu thủ, kết hợp hài hòa giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ đang có phong độ ấn tượng tại giải quốc nội.

Bên cạnh những trụ cột quen thuộc như các thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Văn Tú, fixo Nhan Gia Hưng, các ala Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải, danh sách lần này ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong làm mới đội hình

Đáng chú ý là ala Huỳnh Văn Hoài, cầu thủ trẻ của Thái Sơn Nam TP.HCM đang có sự tiến bộ rõ nét và được kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở vị trí fixo, Nguyễn Trọng Kiên tiếp tục được trao cơ hội sau mùa giải thành công cùng Thái Sơn Bắc. Cầu thủ này vừa góp công lớn giúp đội bóng lên ngôi vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026, chấm dứt 16 năm chờ đợi. Trong trận đấu quyết định với Tân Hiệp Hưng TP.HCM, Trọng Kiên ghi bàn ở phút 38, góp phần vào chiến thắng 6-0 để đưa Thái Sơn Bắc lần đầu tiên đăng quang.

Một gương mặt trẻ khác của Thái Sơn Bắc là Nguyễn Nhân Nam cũng có lần đầu góp mặt. Ngoài chức vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026, Nhân Nam còn là nhân tố nổi bật trong hành trình giúp đội trẻ Thái Sơn Bắc giành chức vô địch Giải Futsal U20 Quốc gia 2025. Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng đi bóng và dứt điểm chéo góc hiệu quả.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm (Sài Gòn Titans) là một trong những phát hiện đáng chú ý của mùa giải năm nay. Thi đấu ở vị trí ala, cầu thủ trẻ này gây ấn tượng với lối chơi năng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến, qua đó lần đầu được HLV Diego Raul Giustozzi trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), với sự tham dự của 5 đội tuyển gồm Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga (18h00 ngày 1/8), New Zealand (18h00 ngày 2/8), Afghanistan (20h30 ngày 3/8) và chủ nhà Thái Lan (20h30 ngày 5/8).

Giải đấu là dịp để HLV Diego Raul Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá các nhân tố mới và hoàn thiện đội hình trước những mục tiêu quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian tới.