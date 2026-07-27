Ngôi sao đắt giá nhất đội bị "khóa chân" bởi luật FIFA, LĐBĐ Indonesia thừa nhận sự bất lực

LĐBĐ Indonesia gặp khó với trường hợp của tiền vệ 22 tuổi.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Justin Hubner là cầu thủ có mức định giá cao nhất AFF Cup 2026 - 1 triệu euro. Tuy nhiên, tiền vệ 22 tuổi lại gần như chắc chắn sẽ không thể hội quân cùng đội tuyển Indonesia dù đã được HLV John Herdman điền tên vào danh sách.

Ông Sumardji - Chủ tịch Ban điều hành ĐTQG Indonesia - đã thừa nhận thế bị động của LĐBĐ Indonesia: "Chúng tôi vẫn đang chờ thông tin cập nhật từ CLB. Vì AFF Cup là giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA, nên sẽ rất khó khăn nếu đội bóng chủ quản không cho phép. Chúng tôi vẫn đang giữ liên lạc với CLB, và điều chúng tôi hy vọng là Justin có thể tham gia".

Justin Hubner gần như chắc chắn vắng mặt tại AFF Cup 2026

Justin Hubner hiện đang khoác áo CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) và đóng vai trò khá quan trọng. Mới đây, tiền vệ 22 tuổi vừa ghi bàn trong trận giao hữu giữa Fortuna Sittard và Metz (Pháp). Fortuna Sittard sắp bước vào mùa giải VĐQG Hà Lan 2026/27 và không thể mạo hiểm để một nhân tố như Justin Hubner vắng mặt 1 tháng.

Chính vì thế, cơ hội để tiền vệ 22 tuổi trở về khoác áo tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026 gần như không còn. HLV John Herdman nhiều khả năng sẽ chấp nhận bước vào giải đấu với chỉ 25/26 cầu thủ trong danh sách đăng ký.

Thiếu vắng Hubner là tổn thất không nhỏ cho tuyển Indonesia. Dù vậy, trong tay HLV John Herdman còn rất nhiều cầu thủ nhập tịch khác. Tuyển Indonesia vẫn được đánh giá là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2026, Indonesia nằm cùng bảng Việt Nam và 2 đội sẽ so tài vào ngày 3/8 tới.