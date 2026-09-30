Đội tuyển Việt Nam bất ngờ phải chia tay 1 tiền đạo sau trận thua Thái Lan

Tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trang chủ LĐBĐ Việt Nam đưa tin: "Sáng nay, tiền đạo Phạm Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Ngay sau khi biết tin, LĐBĐ Việt Nam, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên gia đình.

Trong ngày hôm nay, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước. LĐBĐ Việt Nam, Ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển Việt Nam xin gửi lời động viên, chia sẻ tới Gia Hưng và gia đình. Mong mẹ của Gia Hưng mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này".

Tiền đạo Phạm Gia Hưng

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay thêm 1 tiền đạo tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, Nguyễn Xuân Son cũng về nước sớm để điều trị chấn thương gặp phải trong trận đấu với Philippines.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 21 cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2/10. Cho dù đã chắc chắn không thể lọt vào chung kết, đoàn quân áo đỏ vẫn còn mục tiên giữ vững ngôi nhì bảng để giành tấm vé vào chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.