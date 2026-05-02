Đội tuyển ở Đông Nam Á đại bại 0-5, dễ vỡ mộng dự World Cup

Ở lượt trận mở màn bảng C giải U17 nữ châu Á, U17 nữ Philippines phải chạm trán đội rất mạnh là Hàn Quốc. Đúng như dự đoán, đại diện từ Đông Nam Á dù nỗ lực song vẫn không thể tránh khỏi một trận thua đậm.

Đây là trận đấu mà U17 nữ Hàn Quốc cho thấy sự vượt trội về mọi mặt, đặc biệt là tốc độ và thể lực. Với lối chơi tấn công, Hàn Quốc đã sớm ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ pha dứt điểm của Baek Seo-Yeong.

Đến phút 14, tỷ số đã nhân đôi cho Hàn Quốc. Baek Seo-Yeong một lần nữa toả sáng để giúp đội nhà nhân đôi cách biệt.

2 bàn quá dễ khiến Philippines vỡ trận. Phút 34, họ để Hàn Quốc ghi bàn thứ ba, trước khi hiệp 1 khép lại. Baek Seo-Yeong chính là người đã lập hat-trick cho Hàn Quốc.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về các cô gái Hàn Quốc. Họ thi đấu thong dong nhưng vẫn ghi thêm 2 bàn thắng dễ dàng. Trong khi đó, Philippines chỉ biết phòng ngự và gần như không có cơ hội ghi bàn gỡ danh dự.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 5-0 cho U17 nữ Hàn Quốc. Kết quả này giúp Hàn Quốc tạm đứng đầu bảng còn Philippines đứng cuối.

Việc thua đậm ngay lượt ra quân khiến Philippines gần như không có cơ hội đi tiếp khi họ phải cạnh tranh ở bảng “tử thần” cùng 2 đội rất mạnh khác là Triều Tiên và Đài Bắc Trung Hoa.

Giải châu Á cũng mang tính chất là vòng loại World Cup. Bốn đội vào bán kết sẽ được dự World Cup. Như vậy, giấc mơ World Cup khả năng cao cũng sẽ sớm tan vỡ với U17 nữ Philippines.