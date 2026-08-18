Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 2026: Xây dựng chiến lược ứng phó đối thủ mạnh

Sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang dần thích nghi với giáo án cường độ cao của HLV Hoàng Văn Phúc. Nhà cầm quân kỳ cựu bắt đầu lắp ráp đội hình, xây dựng các phương án phòng ngự phản công để chuẩn bị cho những đối thủ mạnh tại ASIAD 2026.

Trong những ngày đầu hội quân, HLV Hoàng Văn Phúc dành nhiều thời lượng cho các bài tập thể lực, đối kháng với cường độ cao, trước khi từng bước triển khai những yêu cầu về tổ chức đội hình.

Trong buổi tập gần nhất, hậu vệ Diễm My cho biết đây là lần đầu cô làm việc cùng HLV Hoàng Văn Phúc và cảm nhận rõ yêu cầu cao từ nhà cầm quân giàu kinh nghiệm.

“Với cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm dưới thời bác Phúc. Những bài tập bác đưa ra có cường độ rất nhanh, chủ yếu là các bài đối kháng, đồng thời tập trung sửa những vấn đề chiến thuật và chuẩn bị lắp ráp đội hình. Cường độ tập luyện cũng khá cao”, Diễm My chia sẻ.

Theo hậu vệ tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc nghiêm khắc trong công việc nhưng vẫn biết cách tạo bầu không khí thoải mái cho các học trò.

“Bác Phúc có những lúc rất nghiêm túc nhưng cũng có lúc vui vẻ, cười đùa cùng các cầu thủ. Khi bước vào bài tập thì tôi nghĩ ai cũng sẽ nghiêm túc”, Diễm My nói.

Xây dựng phương án phòng ngự phản công

Song song với việc nâng cao thể lực, ban huấn luyện đã bắt đầu định hình lối chơi cho tuyển nữ Việt Nam. Một trong những phương án được chú trọng là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái phản công, nhằm thích ứng với từng đối thủ tại ASIAD.

“Bác Phúc bắt đầu cho đội tập về đội hình, những bài tập và miếng đánh phòng ngự phản công. Toàn đội cũng được định hướng cách chơi để chuẩn bị khi gặp những đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan”, Diễm My cho biết.

Đợt tập trung lần này chứng kiến sự vắng mặt của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, đồng nghĩa trách nhiệm của những gương mặt kỳ cựu còn lại trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, Diễm My khẳng định cô không cảm thấy áp lực.

“Tôi không thấy áp lực. Là một đàn chị đi trước, tôi sẽ cố gắng làm gương để các em noi theo và chỉ bảo những điều mà các em còn thiếu sót”, hậu vệ tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách, đặc biệt khi Nhật Bản sở hữu trình độ vượt trội.

“Nhật Bản đã ở trình độ cao hơn chúng ta. Còn Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa thì tôi nghĩ trình độ tương đối ngang nhau. Chúng ta từng gặp Đài Bắc Trung Hoa tại vòng chung kết ở Australia, dù thua nhưng nhìn lại cục diện trận đấu, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành suất vào vòng trong”, Diễm My nhận định.

Đánh giá riêng về Thái Lan, Diễm My cho rằng đối thủ đang sở hữu sự kết hợp giữa sức trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trong quãng thời gian còn lại.

Lấy cảm hứng từ bầu không khí ASEAN Cup

Không chỉ tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng dành sự quan tâm cho hành trình của đội tuyển nam Việt Nam tại ASEAN Cup. Một số thành viên đội tuyển đã trực tiếp đến sân theo dõi và cổ vũ cho các đồng nghiệp nam.

Theo Diễm My, bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài cũng trở thành động lực để các cầu thủ nữ nỗ lực hơn.

“Khi được ra sân và chứng kiến rất đông khán giả cổ vũ cho đội tuyển nam, đó cũng là một động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa, làm sao thu hút được khán giả đến sân đông như vậy để cổ vũ cho đội tuyển nữ”, cô bày tỏ.

Tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 7/8 đến 30/8. Trong giai đoạn này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến có ba trận đấu tập trong nước nhằm kiểm tra lực lượng, khả năng phối hợp và các phương án chiến thuật.

Đầu tháng 9, đội tuyển dự kiến sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu hai trận giao hữu. Đây sẽ là bước chuẩn bị tiếp theo để ban huấn luyện đánh giá đội hình trước khi bước vào ASIAD 2026.