Malaysia lâm hiểm cảnh, Sergio Aguero vẫn chờ "lật kèo" trước ĐT Việt Nam

Thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi, Malaysia đối mặt nhiệm vụ rất khó tại Mỹ Đình. Dù vậy, Sergio Aguero vẫn tin đội nhà đủ sức lật ngược tình thế.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà khiến Malaysia rơi vào thế bất lợi trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Sergio Aguero vẫn giữ thái độ đầy lạc quan và khẳng định đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe chưa từ bỏ hy vọng giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur, Malaysia có không ít thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tạo sức ép và có những cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, khả năng tận dụng thời cơ không tốt khiến Malaysia không thể chuyển ưu thế về thế trận thành bàn thắng.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng pha đánh đầu, trước khi Faris Danish phản lưới nhà giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Malaysia với chiến thắng 2-0. Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

Aguero vẫn tin vào cuộc lội ngược dòng

Với cách biệt hai bàn, Malaysia buộc phải chơi với tâm thế hoàn toàn khác khi trở lại Hà Nội. Họ cần ít nhất một chiến thắng cách biệt để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và phải ghi thêm bàn nếu muốn giành vé vào chung kết.

Đó rõ ràng là thử thách không nhỏ, nhất là khi đối thủ đang sở hữu lợi thế sân nhà cùng tâm lý thuận lợi sau chiến thắng ở lượt đi. Thế nhưng, Sergio Aguero không cho rằng cơ hội của Malaysia đã khép lại.

Tiền vệ nhập tịch gốc Argentina nhấn mạnh rằng toàn đội vẫn duy trì niềm tin vào khả năng thay đổi cục diện. Theo Aguero, thất bại tại Kuala Lumpur chưa thể quyết định số phận của Malaysia bởi trước mắt họ vẫn còn 90 phút tại Hà Nội.

"Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Cả đội đều rất tự tin rằng có thể đảo ngược tình thế", Aguero chia sẻ.

Sergio Aguero

Sự tự tin của cầu thủ này xuất phát từ chính màn trình diễn của Malaysia ở lượt đi. Dù nhận thất bại 0-2, Aguero cho rằng đội bóng của anh đã thể hiện được nhiều điều tích cực và đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Malaysia kể từ đầu giải.

Điều đáng tiếc, theo tiền vệ Malaysia, nằm ở việc đội nhà không tận dụng được những cơ hội tạo ra, trong khi hai bàn thua lại xuất hiện ở những thời điểm rất nhạy cảm. Một bàn đến ở cuối hiệp đấu và bàn còn lại xuất hiện trong những phút cuối trận, khiến Malaysia không còn nhiều thời gian để sửa sai.

Aguero cho rằng đó là một phần của bóng đá và Malaysia không nên quá nuối tiếc về màn trình diễn của mình. Thay vào đó, toàn đội cần hướng sự tập trung sang trận lượt về, nơi họ phải thể hiện một bộ mặt mạnh mẽ hơn nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Malaysia cần nhiều hơn sự tự tin

Niềm tin của Aguero là điều cần thiết đối với Malaysia trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu bước vào trận lượt về với tâm lý buông xuôi, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe gần như không có cơ hội đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, sự tự tin thôi chắc chắn chưa đủ để Malaysia tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội tốt hơn ở lượt đi. Vì vậy, Malaysia sẽ phải cải thiện đáng kể hiệu quả tấn công nếu muốn gây áp lực đủ lớn lên hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Đặc biệt, việc phải ghi bàn sớm có thể khiến Malaysia lựa chọn cách nhập cuộc rất quyết liệt. Họ không còn nhiều lý do để thận trọng bởi nếu tiếp tục để Việt Nam giữ sạch lưới trong thời gian dài, áp lực sẽ ngày càng lớn.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có cơ sở để lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước hai bàn và không nhất thiết phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng bằng mọi giá. Một thế trận chắc chắn, hạn chế sai lầm và chờ cơ hội phản công có thể là phương án phù hợp với lợi thế hiện tại.

Chính điều này khiến nhiệm vụ của Malaysia càng trở nên phức tạp. Đội khách phải tấn công nhưng đồng thời không được để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau. Nếu dâng đội hình quá cao và để Việt Nam ghi bàn, khoảng cách về tổng tỷ số sẽ trở nên rất khó san lấp.

Xuân Son là cái tên Malaysia phải dè chừng

Bên cạnh niềm tin vào khả năng ngược dòng, Sergio Aguero cũng dành sự đánh giá tích cực cho Nguyễn Xuân Son sau trận lượt đi. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chính là người mở khóa thế trận bằng pha đánh đầu, qua đó giúp đội khách tạo bước ngoặt quan trọng.

Đây cũng là một trong những vấn đề mà hàng phòng ngự Malaysia phải giải quyết nếu muốn nuôi hy vọng tại Mỹ Đình. Xuân Son sở hữu khả năng tranh chấp, không chiến và dứt điểm tốt, đồng thời luôn tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương.

Ở lượt đi, Malaysia từng có những thời điểm kiểm soát bóng và tạo được sức ép nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cần những khoảnh khắc đủ chính xác để tạo ra khác biệt. Sự đối lập ấy phần nào lý giải vì sao đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng dù Malaysia không phải không có cơ hội.

Aguero hiểu rằng Malaysia cần biến những cơ hội tương tự thành bàn thắng ở trận lượt về. Nếu tiếp tục phung phí thời cơ, việc ghi ít nhất hai hoặc ba bàn trên sân Mỹ Đình sẽ trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Mỹ Đình chờ một trận đấu giàu kịch tính

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế 2-0, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Ngược lại, Malaysia bước vào trận đấu với nhiệm vụ rất rõ ràng: phải thắng với cách biệt đủ lớn để đảo ngược kết quả lượt đi. Đây cũng là lý do Aguero và các đồng đội vẫn cố gắng duy trì niềm tin thay vì sớm chấp nhận thất bại.

Aguero cho rằng Malaysia không có gì phải cúi đầu sau trận lượt đi. Đội bóng này tin rằng màn trình diễn tại Kuala Lumpur cho thấy họ vẫn đủ khả năng cạnh tranh, chỉ có điều những khoảnh khắc quyết định đã không đứng về phía mình.

"Tôi tin chúng tôi vẫn còn 90 phút tại Hà Nội và đủ khả năng tạo nên bất ngờ", tinh thần mà Aguero truyền tải cũng chính là hy vọng cuối cùng của Malaysia trước trận lượt về.

Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không được phép chủ quan. Cách biệt hai bàn là lợi thế đáng kể nhưng chưa phải sự bảo đảm tuyệt đối cho tấm vé vào chung kết. Chỉ cần Malaysia có bàn thắng sớm, sức ép lên đội chủ nhà sẽ lập tức gia tăng.

Vì thế, trận đấu tại Mỹ Đình không đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội đang dẫn trước và một đội phải tìm cách ngược dòng. Đó còn là màn đấu trí giữa hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau: Việt Nam bảo vệ lợi thế và tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ, trong khi Malaysia phải chấp nhận mạo hiểm để tìm đường trở lại.

Sergio Aguero đã đặt niềm tin vào khả năng tạo nên địa chấn của Malaysia. Nhưng để biến niềm tin ấy thành hiện thực, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải làm được điều mà họ chưa thể làm ở lượt đi: tận dụng tối đa cơ hội, hạn chế sai lầm và xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Còn với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng 2-0 trên đất Malaysia mới chỉ là bước đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thêm một màn trình diễn tỉnh táo trong 90 phút tại Hà Nội để bảo vệ thành quả và hoàn tất nhiệm vụ vào chung kết ASEAN Cup 2026.

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