Đội tuyển hàng xóm tự đề xuất thay Iran dự World Cup 2026

Tuyển Iraq đang đứng trước thời cơ vàng

Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không tham dự World Cup 2026 , sự kiện được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Xung đột Trung Đông đã trở thành rào cản ngăn tuyển Iran tham dự Cúp thế giới lần thứ 4 liên tiếp.

Theo các phương án đã tính tới trước đó, Iraq là một trong 2 ứng cử viên hàng đầu để thay thế Iran một khi nước này rút lui khỏi World Cup 2026 . Cùng với UAE, Iraq là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất nhưng chưa đủ điều kiện tham dự giải đấu. Iraq và UAE đã gặp nhau tại trận play-off AFC lấy suất dự play-off liên lục địa. Kết quả, Iraq thắng, tiếp tục nuôi hy vọng dự VCK trong khi UAE bị loại.

Với tuyên bố mới đây từ Iran, Iraq đã được mở ra hy vọng thay thế quốc gia hàng xóm giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Nhưng chưa cần FIFA lên tiếng, phía Iraq đã chủ động gợi ý về khả năng này.

Iran sẽ không góp mặt ở World Cup 2026

Ông Al-Moussawi, phát ngôn viên Liên đoàn bóng đá Iraq, nói trên hãng tin Eram News: “Liên đoàn bóng đá Iraq chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ FIFA về vấn đề này. Việc rút lui chỉ là một tuyên bố từ Bộ trưởng Thể thao Iran. Theo tôi biết Liên đoàn Thể thao Iran vẫn chưa gửi bất kỳ thư chính thức nào cho FIFA về vấn đề.

Nhưng trước mắt, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thay thế họ. Quyền lựa chọn quốc gia thay thế thuộc về FIFA, nhưng quy định ghi rõ quốc gia đó có thể đến từ cùng một Liên đoàn châu lục. Trong trường hợp đó, Iraq là đội tuyển phù hợp nhất. Chúng tôi đã đủ điều kiện tham gia vòng play-off liên lục địa”.

Có lẽ việc Iraq lấy vé trực tiếp của Iran là phương án khả thi nhất. Cách này cũng giúp giải quyết vấn đề nhức nhối nhất mà đội tuyển Iraq đang gặp là khó di chuyển tới Mexico, quốc gia đăng cai các trận play-off liên lục địa. Thứ nhất, do không phận nhiều nước Trung Đông đóng cửa nên các thành viên tuyển Iraq rất khó ra khỏi đất nước bằng đường hàng không. Thứ hai, Mexico không có đại sứ quán tại Baghdad và các lựa chọn thay thế để làm visa cho đoàn Iraq ở Qatar và UAE thì đang đóng cửa. Vì vậy, để nhập cảnh vào Mexico, đội tuyển Iraq cũng phải giải quyết nhiều vấn đề về giấy tờ.