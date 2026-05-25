Đội tuyển Brazil tại World Cup 2026: Lịch thi đấu và danh sách đội hình

Danh sách đội tuyển Brazil tại World Cup 2026

Sau nhiều cân nhắc, HLV Ancelotti đã điền tên Neymar vào danh sách 26 cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia cũng gây không ít tranh cãi khi loại Joao Pedro – tiền đạo vừa có mùa giải thành công trong màu áo Chelsea.

Neymar có thể đạt phong độ cao tại World Cup 2026?

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio);

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma);

Tiền vệ: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (MU), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo);

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (MU), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Brazil (giờ Việt Nam)

Đội tuyển Brazil nằm ở bảng C World Cup 2026 cùng 3 đối thủ: Maroc, Haiti và Scotland.

Ngày giờ Trận đấu Sân vận động 05h00 — 13/06/2026 Brazil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford 07h30 — 19/06/2026 Brazil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia 05h00 — 24/06/2026 Scotland vs Brazil Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Thành tích của đội tuyển Brazil tại World Cup

23 lần tham dự World Cup (đội duy nhất tham dự tất cả các kỳ World Cup) 5 lần vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2 lần á quân (1950, 1998) 2 lần giành HCĐ (1938, 1978)

Tại World Cup 2022, đội tuyển Brazil vào đến vòng tứ kết và bị loại sau trận thua trước Croatia trên loạt đá luân lưu 11m.

Dự đoán thành tích của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026

Trang dữ liệu bóng đá Opta dự đoán đội tuyển Brazil có khả năng vô địch World Cup 2026 cao thứ 6 với 6,32%, sau Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha.

Opta cũng đánh giá xác suất để đội tuyển Brazil vượt qua vòng bảng lên tới 60,50%.