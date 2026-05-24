Đội tuyển Anh tại World Cup 2026: Lịch thi đấu và danh sách đội hình

Danh sách đội tuyển Anh tại World Cup 2026

Việc HLV Tuchel không đưa một số ngôi sao như Maguire, Phil Foden, Cole Palmer hay Trent Alexander-Arnold vào danh sach đăng ký World Cup 2026 đã gây nhiều tranh cãi.

HLV Tuchel gây tranh cãi với danh sách đội tuyển Anh

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Hậu vệ: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal).

Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Anh (giờ Việt Nam)

Đội tuyển Anh nằm ở bảng L World Cup 2026 cùng 3 đối thủ: Croatia, Ghana và Panama.

Ngày giờ Trận đấu Sân vận động 03h00 — 18/06/2026 Anh vs Croatia AT&T Stadium, Dallas 03h00 — 24/06/2026 Anh vs Ghana Gillette Stadium, Foxborough 04h00 — 28/06/2026 Panama vs Anh MetLife Stadium, New Jersey

Thành tích của đội tuyển Anh tại World Cup

17 lần tham dự World Cup

1 lần vô địch (1966)

2 lần vào bán kết: 1990, 2018

Tại World Cup 2022, đội tuyển Anh vào đến vòng tứ kết và bị loại sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Pháp.

Dự đoán thành tích của đội tuyển Anh tại World Cup 2026

Trang dữ liệu bóng đá Opta dự đoán đội tuyển Anh có khả năng vô địch World Cup 2026 cao thứ ba với 10,81%, chỉ sau Tây Ban Nha và Pháp.

Opta cũng đánh giá xác suất để đội tuyển Anh vượt qua vòng bảng lên tới 67,68%.