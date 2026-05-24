Đội tuyển Anh tại World Cup 2026: Lịch thi đấu và danh sách đội hình

Danh sách đội tuyển Anh tại World Cup 2026
Việc HLV Tuchel không đưa một số ngôi sao như Maguire, Phil Foden, Cole Palmer hay Trent Alexander-Arnold vào danh sach đăng ký World Cup 2026 đã gây nhiều tranh cãi.
Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
Hậu vệ: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal).
Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).
Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Anh (giờ Việt Nam)
Đội tuyển Anh nằm ở bảng L World Cup 2026 cùng 3 đối thủ: Croatia, Ghana và Panama.
|
Ngày giờ
|
Trận đấu
|
Sân vận động
|
03h00 — 18/06/2026
|
Anh vs Croatia
|
AT&T Stadium, Dallas
|
03h00 — 24/06/2026
|
Anh vs Ghana
|
Gillette Stadium, Foxborough
|
04h00 — 28/06/2026
|
Panama vs Anh
|
MetLife Stadium, New Jersey
Thành tích của đội tuyển Anh tại World Cup
- 17 lần tham dự World Cup
- 1 lần vô địch (1966)
- 2 lần vào bán kết: 1990, 2018
Tại World Cup 2022, đội tuyển Anh vào đến vòng tứ kết và bị loại sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Pháp.
Dự đoán thành tích của đội tuyển Anh tại World Cup 2026
Trang dữ liệu bóng đá Opta dự đoán đội tuyển Anh có khả năng vô địch World Cup 2026 cao thứ ba với 10,81%, chỉ sau Tây Ban Nha và Pháp.
Opta cũng đánh giá xác suất để đội tuyển Anh vượt qua vòng bảng lên tới 67,68%.