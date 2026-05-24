Đội bóng Việt Nam nhận giải thưởng tại Cúp châu Á

Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women’s Champions League) mùa giải 2025/26 kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB Naegohyang (Triều Tiên). Tại lễ trao giải sau trận chung kết, CLB nữ TP.HCM đã được vinh danh với giải thưởng Fair Play. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đoàn kết và hình ảnh đẹp mà đại diện Việt Nam thể hiện xuyên suốt hành trình tại sân chơi châu lục.

Giải thưởng Fair Play dành cho CLB nữ TP.HCM

Tại vòng bảng, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng A cùng Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Đại diện Việt Nam giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau những màn trình diễn đầy nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm. Việc tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out AFC Women’s Champions League cho thấy sự tiến bộ của CLB nữ TP.HCM cũng như bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi cấp châu lục.

CLB nữ TP.HCM để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ tại Cúp C1 nữ châu Á

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải thưởng Fair Play cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần thể thao tích cực và hình ảnh chuyên nghiệp mà đội bóng đã xây dựng xuyên suốt giải đấu. Dù hành trình đã khép lại, những dấu ấn mà CLB nữ TP.HCM để lại tại AFC Women’s Champions League 2025/26 sẽ tiếp tục là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.