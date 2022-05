Cô chị Thảo My tham gia chương trình với chiếc mũ đội trên đầu quen thuộc. Ở thời điểm ghi hình, Thảo My vẫn đang bị phải điều trị chấn thương vùng mắt phải mà cô gặp trong trận đấu 5x5 với Thái Lan. Dù bị chiếc mũ che khuất khá nhiều nhưng chỉ cần My cười, người hâm mộ có thể cảm nhận được nét rạng ngời trên khuôn mặt cô cả nhà Trương (Ảnh: Huy Phạm)