HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Phát ra đầu thú

Minh Tuệ |

Sau hơn 2 năm sống ngoài vòng pháp luật với tội danh đặc biệt nghiêm trọng, Nguyễn Tuấn Phát đã chính thức ra đầu thú tại Công an đầu thú.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã An Viễn đã vận động đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Phát (sinh năm 2003, ngụ ấp An Bình, xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai) ra đầu thú.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Nguyễn Tuấn Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (cũ) ra quyết định truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Tuấn Phát ra đầu thú Sau 2 năm lẩn trốn về tội Giết người - Ảnh 1.

Đến giữa năm 2024, Nguyễn Tuấn Phát cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người”.

Sau thời gian lẩn trốn, được sự vận động của Công an xã An Viễn, Nguyễn Tuấn Phát đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Livestream diệt ma, bắt quỷ trên TikTok: Lời khai khó tin của “bác sĩ tâm linh” Nguyễn Hoàng Long
Tags

Nguyễn Tuấn Phát

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại