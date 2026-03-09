Ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã An Viễn đã vận động đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Phát (sinh năm 2003, ngụ ấp An Bình, xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai) ra đầu thú.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Nguyễn Tuấn Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (cũ) ra quyết định truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đến giữa năm 2024, Nguyễn Tuấn Phát cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người”.

Sau thời gian lẩn trốn, được sự vận động của Công an xã An Viễn, Nguyễn Tuấn Phát đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.