Đối tượng truy nã bị bắt giữ sau 30 năm thay tên đổi họ

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an Cần Thơ phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã sau hơn 30 năm.

Đối tượng Nguyễn Văn Trực tại cơ quan chức năng.

Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát các đối tượng truy nã, đặc biệt là đối tượng truy nã lâu năm do Công an Nghệ An ra quyết định.

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) giống với đặc điểm của Phạm Minh Thành (SN 1965, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) hiện đang tạm trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Ban chuyên án đã xác định đối tượng Phạm Minh Thành chính là Nguyễn Văn Trực. Đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An kết án hơn 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Trực đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và làm đủ nghề để kiếm sống. Khi lẩn trốn vào tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Văn Trực đổi tên thành Phạm Minh Thành và ở lại sinh sống tại đây. Sau đó, đối tượng lấy vợ, sinh được 3 người con. Cuối năm 1992, đối tượng đưa vợ, con về nông trường Cờ Đỏ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sinh sống.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ, các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy bắt. Tổ công tác bắt giữ thành công đối tượng tại nhà riêng. Sau đó, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định./.