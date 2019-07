Đối tượng tông xe tuần tra CSGT dương tính với ma túy

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h55 ngày 27.7 tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro.

Your browser does not support the video tag. Clip ghi lại vụ việc (do người dân cung cấp)

Tổ CSGT công an huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 12 chỗ BKS 60K -7065 do Hùng điều khiển, chở theo Đinh H Bắp (SN 2004, trú xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Khanh (SN 1992, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê) trên xe chở 1 ít gốc gỗ khô, chưa rõ chủng loại.

Tổ công tác ra hiệu lệnh nhưng Hùng không dừng xe mà điều khiển xe bỏ chạy về hướng thị xã An Khê.

Tổ công tác điện báo cho tổ làm nhiệm vụ ở Km 14 +500m (thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) để chặn bắt.

Tại đây, tổ công tác do đại úy Nguyễn Đức Nhã - tổ trưởng, đại úy Nguyễn Văn Kiên, trung úy Đỗ Văn Hiệp bố trí xe tải CSGT 81A- 003.73 để chặn lại. Dù có 2 CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nguyễn Thanh Hùng không chấp hành mà tông thẳng vào xe ô tô làm nhiệm vụ.

Hậu quả, đại úy Nhã bị thành xe tuần tra đập vào người (do xe 12 chỗ tông vào xe tuần tra) hất văng ra xa. Xe 12 chỗ chở gỗ bị lật, tài xế bị bắt giữ ngay lúc đó.

Test nhanh, đối tượng Hùng dương tính với ma túy. Hai xe ô tô bị hư hỏng. Đại úy Nhã bị thương ở lưng, đùi được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Đại tá Phan Thanh Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhận định sau khi xem clip người điều khiển ô tô bất chấp, cố ý tông thẳng vào tổ công tác CSGT: "Hành vi này sẽ điều tra, đủ cơ sở sẽ khởi tố tội giết người. Còn trước mắt sẽ khởi tố tội chống người thi hành công vụ vì hành vi đã rõ ràng".