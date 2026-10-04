Đối tượng SN 2009 bị truy nã đã ra đầu thú

Trương Ngọc M.A. là đối tượng bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 4/10, Công an TP Hà Nội thông tin, trước đó vào ngày 27/9, Công an phường Hai Bà Trưng đã vận động thành công một đối tượng bị truy nã ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trương Ngọc M.A. (SN 2009, nơi ở: xóm 01, thôn Hiệp Thị, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng M.A. tại trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng truy nã, Công an phường Hai Bà Trưng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đối tượng chấp hành quy định của pháp luật. Đến ngày 27/9, Trương Ngọc M.A. đã đến Công an phường Hai Bà Trưng đầu thú.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.