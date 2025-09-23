Đối tượng Ngô Quang Hải.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h, ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hiên (87 tuổi) trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ . Đến 22h45’ cùng ngày, con trai bà Hiên trình báo cơ quan Công an.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Mường Thàng, cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ án mạng... Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Quang Hải, trú cùng địa phương, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án .

Ngày 19/9, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng Hải khi đang lẩn trốn tại khu đồi Mường Tăng, xóm Quà, xã Mường Thàng.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ nghi phạm giết người Ngô Quang Hải sau 1 ngày lẫn trốn.

Tại cơ quan Công an, Ngô Quang Hải khai do say rượu, bị ảo giác tưởng có người đánh mình nên đã chửi bới rồi siết cổ nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, đối tượng Hải nghiện ma túy , vừa đi điều trị ở trung tâm cai nghiện về.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.