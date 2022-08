Đối tượng mang súng AK đi cướp tiệm vàng ở Huế đối diện những tội danh nào?

Vào khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (tại khu vực chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo), nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng; sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân dân di chuyển vào hiện trường.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Đối tượng gây án là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế- cán bộ trại giam Bình Điền).