Đối tượng liên quan vụ đại ca đất cảng Bình "đen" nổ súng thanh trừng đối thủ ra đầu thú

Ngày 4-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa vận động Nguyễn Bá Chung (SN 1987, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng), đối tượng cuối cùng trong nhóm giang hồ đất Cảng Bình "đen" ra đầu thú.

Ngày 3-9, Nguyễn Bá Chung đến Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đầu thú

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hồi 22 giờ ngày 17-10-2024, Công an quận Lê Chân (cũ) nhận được nguồn tin về việc khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.T.A. (SN 1977, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An (cũ) điều khiển xe ô tô từ bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện thì bị một đối tượng dùng súng chặn đầu và bắn thẳng vào xe ô tô làm vỡ cửa kính.

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận xe ô tô Kia Seltos, BKS 15A-962.xx bị vỡ, thủng kính ghế phụ bên phải, để lại 1 mảnh kim loại (dạng đạn chì) móp méo dưới sàn xe, cạnh bên phải ghế lái.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án mặc áo có mũ trùm đầu, bịt mặt, đeo tất trùm đầu gối nổ súng gây án, sau đó cùng 1 đối tượng khác lên xe máy rút khỏi hiện trường.

Quá trình xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng phá án thấy nổi lên Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", SN 1973, đăng ký thường trú tại số 220 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH vận tải Thanh Long và tham gia cổ đông Công ty TNHH vận tải Đoàn Xuân.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Bình "đen" là đối tượng hình sự cộm cán trong diện sưu tra của lực lượng Công an thành phố cảng. Bình "đen" từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và nhiều tiền sự.

Đến 18 giờ ngày 18-10, Cơ quan điều tra đã thu thập được đầy đủ tài liệu, ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Đức Bình và các đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Bình "đen" và ông N.T.A. có quan hệ quen biết với nhau từ trước và cùng kinh doanh lĩnh vực vận tải ôtô khách. Trong quá trình sinh hoạt và làm ăn đã phát sinh mâu thuẫn nên Bình đã nhiều lần đe dọa trả thù ông N.T.A..

Bùi Đức Bình tại cơ quan công an

Xe ôtô của nạn nhân bị đại ca đất cảng Bình "đen" nã đạn

Đặc biệt, từ tháng 7-2024, Bình đã phân công đàn em hằng ngày theo dõi, ghi lại lịch trình đi lại cũng như đặc điểm nhận dạng người và phương tiện của ông N.T.A. để chờ cơ hội thanh trừng.

Đến khoảng 17 giờ ngày 17-10-2024, Bình "đen" cùng với 8 đàn em gồm: Nguyễn Đình Vọng, Hà Mạnh Tráng, Nguyễn Bá Chung, Nguyễn Cao Cương, Hoàng Viết Tiến, Đào Viết Tiếp, Đỗ Thế Tùng, Hà Minh Công (đều đang làm việc tại Công ty TNHH vận tải Đoàn Xuân) đi trên 1 xe ô tô mang theo 2 khẩu súng (dạng súng săn) cùng 2 con dao gấp được đựng trong túi xách đến bến xe Vĩnh Niệm tìm ông N.T.A. nhưng không thấy. Sau đó, cả nhóm đi về văn phòng của Công ty TNHH vận tải Thanh Long trên đường Tô Hiệu, quận Lê Chân.

Đến 20 giờ cùng ngày, Phạm Văn Quang (SN 1979, trú tại An Dương, quận Lê Chân), là phụ xe khách của Công ty Đoàn Xuân và cũng là người được phân công theo dõi ông N.T.A., thông báo "đối phương" đang ở bến xe Vĩnh Niệm nên Bình bảo cả nhóm đến bến xe này để bắn ông N.T.A.

Cả nhóm mang theo túi xách đựng 2 khẩu súng, 2 con dao gấp, đồng thời chia một nhóm đi ô tô, 1 nhóm hóa trang bịt mặt đi xe máy đến bến xe Vĩnh Niệm để phục kích.

Khi thấy "đối phương" đang ở trong bến xe, Tiến và Tiếp lấy từ túi xách đưa 1 khẩu súng cho Bình cầm, Bình lắp ống giảm thanh vào súng.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi thấy ông N.T.A. điều khiển xe ô tô đi từ trong bến xe ra đường Bùi Viện, Bình "đen" cầm súng đi bộ từ bên kia đường, băng qua dải phân cách tiến đến trước mũi xe chĩa thẳng súng về phía ô tô của "đối phương" để bắn.

Thấy vậy, ông N.T.A. đánh lái xe sang phải và vòng quay lại thì Bình tiếp tục chĩa thẳng súng vào xe bắn 2 phát, trong đó một phát xuyên thủng kính ghế phụ bên phải.

Sau khi ra tay hành sự, Bình "đen" lên xe máy do Vọng chở cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường về văn phòng của Công ty Đoàn Xuân tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân gửi túi đựng súng và dao cho nhân viên văn phòng công ty cho Nguyễn Đức Hiển (SN 1979, ở Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân), rồi cả nhóm bàn nhau bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 18-10, Bình "đen" chỉ đạo Hiển mang túi xách đi vứt nên Hiển đã cho 2 khẩu súng, 2 con dao vào trong bao dứa, dùng băng dính quấn quanh miệng bao rồi đi đến đỉnh cầu Rào 2 vứt xuống sông Lạch Tray.

Ngay sau khi xác định được địa điểm tẩu tán vũ khí, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đã được huy động cùng với việc trưng dụng nhiều đội thợ lặn chuyên nghiệp tổ chức tìm kiếm liên tục trên một đoạn sông dài và sâu.

Đến ngày 25-10, các lực lượng tham gia phá án đã truy tìm được toàn bộ số vũ khí gây án bao gồm 2 súng, 2 dao.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 26-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Bình và 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Hải Triều, Hà Mạnh Tráng, Đào Viết Tiếp, Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Nguyễn Cao Cương và Nguyễn Đức Hiển về các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 14-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Bá Chung (SN 1987, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17-10-2024, Nguyễn Bá Chung được Bình "đen" rủ đến bến xe Vĩnh Niệm, cùng các đối tượng khác, dùng súng giải quyết mâu thuẫn với ông N.T.A.

Sau khi được Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự kiên trì vận động, người thân thuyết phục, ngày 3-9, Nguyễn Bá Chung đã đến trụ sở đơn vị đầu thú để hợp tác với cơ quan điều tra và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.