Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong (SN 2007, ngụ xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ".

Bị can Nguyễn Văn Phong.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng. Qua xác minh, đối tượng bị nghi sử dụng tài khoản "Panda Nguyễn" để tiếp cận, thực hiện hành vi xâm hại đồng giới với một bé trai 10 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường tại xã Vĩnh Gia. Đồng thời, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Phong là nghi phạm. Nhận thấy bị phát hiện, Phong đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phong khai khoảng tháng 9/2024, quen một người nước ngoài trên mạng, được đặt mua clip khiêu dâm đồng tính nam, với giá 200.000 đồng/đoạn nên nảy sinh ý định thực hiện để kiếm tiền.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, Phong nhiều lần dụ dỗ bé trai N.T.Đ (SN 2014) thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng giới, dùng điện thoại quay lại tại nhà riêng và nhà nạn nhân để bán kiếm tiền.