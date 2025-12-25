Ngày 25-12, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ thành công nghi phạm chính trong vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ở trung tâm Đà Nẵng, khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một hang đá trên bán đảo Sơn Trà

Nghi phạm tên Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), bị bắt giữ vào chiều tối 24-12, khi đang lẩn trốn tại một hang đá trên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 23-12, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị hành hung dã man, nằm bất tỉnh tại trước nhà số 176 Trường Chinh (phường An Khê).

Ngay sau đó, nhiều cán bộ chiến sĩ được cử xuống hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân là chị Trần Thị Lý (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) bị một người đàn ông cầm kéo đâm nhiều lần vào vùng cổ và vùng lưng, gây thương tích nặng, mất nhiều máu và bất tỉnh.

Khi người dân phát hiện hô hoán, đối tượng nhảy qua tường rào đường ray để bỏ trốn.

Qua xác minh, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Thường. Thường là chồng của nạn nhân.

Sau khi gây án, Thường lẩn trốn trong hang đá ở bán đảo Sơn Trà, rồi nhanh chóng bị bắt giữ. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục làm rõ động cơ gây án.