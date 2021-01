Đối tượng giúp sức trong đường dây tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sa lưới

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường (21 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Cường.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2020, các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án 520H, tiến hành bắt giữ và khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tang vật là 7 khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại, trên 200gam ma túy tổng hợp.

Số tang vật thu giữ được.

Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Các đối tượng trong đường dây ngụ tại nhiều địa phương khác nhau, hình thành một hệ thống mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Ngoài ra, nhóm này cũng tiến hành mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh.

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Phú Cường là đối tượng giữ vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng trong việc cất giấu, mua bán vũ khí quân dụng theo chỉ đạo của Huỳnh Trần Hùng.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.