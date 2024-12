Đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong: Không nghĩ trong đó có nhiều người như vậy

Vụ việc Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) đổ xăng đốt quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây rúng động dư luận. Ai ai cũng phẫn nộ với hành vi mất nhân tính của đối tượng. Càng căm phẫn Hùng bao nhiêu thì dư luận lại xót xa cho 11 nạn nhân tử vong oan uổng bấy nhiêu.

Tại cơ quan công an, Hùng khai do xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách tại quán nên gã đàn ông đã đi mua một xô xăng rồi lạnh lùng phóng hỏa. Thấy lửa bùng lên, đối tượng rời đi rồi sau đó đến đầu thú tại Công an phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm).

Hùng nói thực hiện hành vi đốt quán cà phê là do quá bực tức và không nghĩ trong quán có nhiều người vào thời điểm đó, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Cao Văn Hùng đã khiến 11 người tử vong oan uổng.

Vợ bế con 2 tuổi ngóng tin chồng

Trong số các nạn nhân tử vong có chị Đ.T.N. (ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Chị N. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ, bé nhỏ nhất mới học lớp 1. Vì cuộc sống mưu sinh, chị N. lên Hà Nội làm việc, sáng đi làm công nhân, tối tranh thủ làm lao công ở quán cà phê. Người thân của chị N. nghẹn ngào kể, chị là người mẹ kiên cường, chưa bao giờ than vãn dù cuộc sống khắc nghiệt thế nào. Thế nhưng, đám cháy oan nghiệt đã khiến chị ra đi mãi mãi, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ.

Hình ảnh đau đớn không kém là cảnh chị V. vợ của anh Đ. (SN 1986, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) bế con 2 tuổi, túc trực ở Nhà tang lễ Bệnh viện 198 trông ngóng, cầu nguyện chồng mình không phải là nạn nhân của vụ cháy.

Sáng sớm ngày 19/12, chị V. được một người bạn thông báo anh Đ. có thể đã tử vong trong vụ cháy tại quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng. Chị cuống cuồng liên lạc với chồng nhưng không được nên báo cho gia đình nhanh chóng di chuyển lên Bệnh viện 198.

Người nhà anh Đ. đã đã cung cấp thông tin cá nhân để hỗ trợ quá trình nhận diện và được lấy mẫu xét nghiệm ADN. "Anh ấy thường hay vắng nhà, cũng hay tắt điện thoại. Chỉ mong không phải anh ấy", người vợ nghẹn ngào nói trên báo Giao Thông.

Thân nhân các nạn nhân tử vong túc trực đợi thông tin tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198. (Ảnh: Báo Giao thông)

Quán cà tan hoang sau trận hỏa hoạn do Hùng gây ra. (Ảnh: VOV)

Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 6/11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, gồm: Anh P.Q.T. (sinh năm 2000, ngụ xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức); Anh P.T.C. (sinh năm 1985, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) và chị Đ.T.N. (ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Chị L.T.L. (sinh năm 1978, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) và chị P.T.K.H. (sinh năm 1976, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy); L.V.N. (sinh năm 1978, trú Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng.