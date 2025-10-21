HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đối tượng có dấu hiệu ‘ngáo đá’ gây thương tích cho một cán bộ công an

Nguyễn Thắng |

Cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm tiếp cận, tước hung khí và khống chế đối tượng Vũ Minh Nhật có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá tài sản và tấn công lực lượng công an.

Ngày 21/10, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bắc Giang đã kịp thời triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Nhật (SN 1990, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) có biểu hiện “ngáo đá” , đập phá đồ đạc và cố thủ trong nhà, chửi bới và tấn công lực lượng công an.

Trước đó, khi nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng Vũ Minh Nhật có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá tài sản, lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường Bắc Giang phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn khu vực, đồng thời vận động đối tượng ra trình diện.

Tuy nhiên, Nhật không chấp hành mà có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ Công an phường Bắc Giang bị thương nhẹ.

Đối tượng có dấu hiệu ‘ngáo đá’ gây thương tích cho một cán bộ công an- Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế đối tượng Nhật.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ dũng cảm tiếp cận, khống chế đối tượng, tước hung khí, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Bắc Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

