Đối tượng áp sát, móc ví tiền của người cao tuổi: Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc phẫn nộ

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ trộm cướp tài sản của người già và sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, tình huống nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bàn luận.

Theo nội dung từ camera, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 04 phút sáng ngày 21/9 tại ngách 38, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ (Hà Nội). Vào thời điểm này, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, rồi dừng đỗ xe máy ở đầu ngõ.

Người này liên tục rình mò, nhìn ngó xung quanh như thể đang chờ đợi ai đó. Khoảng 30 giây sau thì một người cao tuổi đi bộ từ trong ngõ ra. Đối tượng nhanh chóng áp sát, tỏ ra vồn vã quan tâm, nhanh tay móc ví trong quần nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

(Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên tờ Hanoionline, nạn nhân là người cao tuổi, từng là Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ tại tổ dân phố này.

Hiện sự việc vẫn đang được chia sẻ và gây chú ý. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn cướp tài sản nhắm vào người cao tuổi tại các ngõ, ngách, khu dân cư.