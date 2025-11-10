Đội từng hòa tuyển Việt Nam xếp đầu bảng tại World Cup, thắng cả Bồ Đào Nha

Tại lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2025, U17 Nhật Bản bất ngờ đánh bại U17 Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1. Thắng lợi này giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc đứng đầu bảng B và giành vé vào vòng 1/16.

U17 Nhật Bản ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Phong độ của U17 Nhật Bản tại World Cup liên tục làm đảo lộn mọi dự đoán. Đội bóng Đông Á thắng 2-0 Maroc trong trận ra quân nhưng bất ngờ hòa 0-0 trước New Caledonia ở lượt trận thứ hai. Cần biết rằng, ở 2 trận còn lại vòng bảng, U17 New Caledonia lần lượt thua Bồ Đào Nha 1-6 và thua Maroc 0-16. Thế rồi đúng vào thời điểm không được đánh giá cao, U17 Nhật Bản lại khiến tất cả ngạc nhiên với chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

U17 Nhật Bản chính là 1 trong 3 đối thủ cùng bảng với U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2025 diễn ra hồi đầu năm nay. Giải đấu đó, U17 Việt Nam hòa cả 3 trận vòng bảng và trượt mất tấm vé World Cup một cách đáng tiếc.

Ở cuộc đọ sức với U17 Nhật Bản, U17 Việt Nam bị dẫn trước sau pha lập công của Minato Yoshida. Nhưng đoàn quân áo đỏ đã kiên trì tìm kiếm cơ hội và cuối cùng gỡ hòa trong những phút cuối hiệp với bàn thắng của Trần Gia Bảo.

U17 Việt Nam hòa 1-1 với U17 Nhật Bản tại giải U17 châu Á 2025

Thời điểm hiện tại, lứa U17 kế cận của bóng đá Việt Nam đang được rèn luyện dưới bàn tay HLV Cristiano Roland. Vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/11 tới và mục tiêu của U17 Việt Nam không gì khác ngoài tấm vé dự giải châu lục.