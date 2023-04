Đổi từ XL7 sang CR-V không ưng, tôi bán để mua Subaru Forester, đi đủ các cung đường núi phía Bắc và thấy đây mới là chân ái

Bán một chiếc xe rồi mua chiếc khác cùng phân khúc và cùng đời, đó là điều mà có lẽ chẳng mấy ai làm khi đổi xe. Thế nhưng đó lại là lựa chọn của anh N đến từ Nam Định. Anh N đã quyết định đổi từ chiếc Honda CR-V sang một chiếc Subaru Forester. Trước đó, anh từng sử dụng một chiếc Suzuki XL7.

Anh N từng dùng chiếc XL7 và đang sử dụng chiếc Forester

Lý do nào khiến anh đổi giữa hai chiếc xe cùng phân khúc như vậy?



Subaru Forester có nhiều tính năng mình thích mà các xe khác cùng phân khúc hay cùng tầm tiền không có được.

Những tính năng đó là gì, thưa anh?

Là người đi lại nhiều, mình thích nhất là gói Eyesight với rất nhiều tính năng an toàn, như phanh chủ động, ga tự động thích ứng bám theo xe phía trước, đèn pha liếc theo tay lái. Và với Forester thì không thể không nhắc đến cả hệ dẫn động AWD. Có những tính năng mà không chỉ CR-V mà còn các xe khác trong tầm tiền không có hoặc hoạt động không chính xác bằng được.

Nhưng CR-V hiện tại cũng có gói Honda Sensing với các tính năng tương tự.

Chiếc CR-V của mình đi là đời 2019, chưa có gói Honda Sensing.

Theo anh N, Forester có những thứ mà xe cùng phân khúc chưa có hoặc chưa hoạt động chính xác bằng

Nếu chỉ nhìn thông số, có thể thấy CR-V đang vượt trội hơn về sức mạnh, trong khi có ý kiến cho rằng Forester hơi yếu. Vậy là một người thích lái, so sánh cảm giác lái giữa Forester và CR-V, anh đánh giá thế nào?



Yếu hay khoẻ là do kỳ vọng của từng người lái. Tất nhiên máy 2.0L thì sẽ yếu hơn 3.0L nhưng nếu so với máy 2.0L khác hoặc so với xe 1.5L turbo như CR-V thì cá nhân mình thấy khoẻ hơn với cách lái của mình.

Cụ thể, thông số là thế nhưng cách thức hoạt động của 2 loại động cơ khác nhau nên trải nghiệm cầm lái thực tế cũng khác. Forester dùng động cơ hút khí tự nhiên, bứt tốc tốt hơn CR-V ở dải tốc độ khoảng dưới 60 km/h do CR-V khi đó chưa mở turbo động cơ. Mình thì lại hay đi đèo dốc, tốc độ dưới 60 km/h nên lại thấy Forester khoẻ hơn.

Với cách đi của anh N, Forester cho khả năng bứt tốc tốt hơn CR-V

Thực tế mình thấy Forester có động cơ đủ dùng với nhu cầu cá nhân. Chân ga đạp thốc sẽ không tăng tốc ngay nhưng nếu đi quen, biết dìu ga, mớm ga tốt thì vượt xe khác cũng khá ổn.



Hơn nữa, có hệ dẫn động 4 bánh đi bao giờ cũng an toàn hơn xe dẫn động cầu trước, không chỉ off-road mà khi ôm cua đường đèo núi cũng cho độ bám đường tốt hơn, hay đi những cung đường khó nhằn, bị kênh 2 bánh lên thì 2 bánh còn lại vẫn kéo xe đi tiếp được.

Hẳn anh đã có nhiều trải nghiệm sau vô-lăng với chiếc Forester?

Hàng ngày mình sử dụng chiếc xe để đi làm. Chỗ mình làm cách nhà khoảng 20 km, không gần nhưng cũng không phải quá xa.

Tuy nhiên, gia đình mình lại thích đi xa du lịch. Thỉnh thoảng cả nhà lại đi những chuyến xa để ngắm cảnh vùng núi. Các tỉnh hay các địa danh nổi tiếng ở miền núi phía Bắc mà mình đã đi đếm không hết được trên đầu ngón tay, ví dụ như Sơn La, Mộc Châu, Tà Xùa, Lào Cai, Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin, thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Bảo Lạc, Cao Bằng, thác Bản Dốc, hồ Ba Bể, Bắc Cạn…

Qua những chuyến đi như vậy, mình càng thấy Forester là chân ái trong phân khúc. Có AWD với các tính năng Eyesight, mình cầm lái chiếc xe này mà không biết mệt. Đặc biệt mình đánh giá cao Eyesight rằng đây là tính năng cần thiết và hữu dụng, rất phù hợp với lái mới hoặc các chị em nữ cầm lái. Chuyến đi xa nhất tới 1.800 km mà chỉ trong 3 ngày, tức là mỗi ngày mình cầm lái trung bình khoảng 600 km.

Là người "nghiện" cầm lái, anh N đã đi rất nhiều nơi bằng chiếc Forester

Không phải chiếc xe nào đều hoàn hảo và có lẽ Forester cũng vậy. Có điểm nào trên chiếc Forester khiến anh chưa hài lòng?



Có 2 thứ trên Forester khiến mình chưa hài lòng.

Nhược điểm thứ nhất là điều hoà hàng ghế sau yếu, mà mình lại đi gia đình nhiều nên cũng gây bất tiện phần nào.

Nhược điểm thứ 2 là khả năng cách âm của xe chưa tốt. Khi đi tốc độ cao sẽ nghe rõ cả tiếng ồn từ gió và tiếng ồn từ lốp dội lên.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.