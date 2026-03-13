One Piece mùa 2 vừa chính thức sóng vào ngày 10/3, và ngay lập tức trở thành hiện tường toàn cầu. Trong dàn diễn viên xuất hiện trong phiên bản live-action, Arata Mackenyu - tài tử thủ vai thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, có cuộc phiêu lưu đầy kịch tính tại Đại Hải Trình với các thành viên của băng Mũ Rơm - đang nhận được sự chú ý lớn. Những hình ảnh về Zoro với mái tóc xanh, góc cạnh chuẩn mỹ nam và thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng do Arata Mackenyu hóa thân được chia sẻ và viral khắp MXH. Anh được khen như “xé truyện bước ra”, với ngoại hình đẹp như tượng tạc, thần thái cuốn hút.

Ngoài vẻ điển trai, lãng tử khiến ai cũng mê, đời tư phức tạp và tai tiếng còn hơn phim của Arata Mackenyu cũng được công chúng quan tâm. Trong đó gây sốc nhất là ồn ào anh bí mật có con từ năm 14 tuổi với bạn thân của mẹ - người hơn ngôi sao xứ Phù Tang đến 30 tuổi.

Arata Mackenyu đang gây bão toàn cầu với khoe cơ bắp khi đảm nhận nhân vật Roronoa Zoro trong One Piece live-action. Ảnh: X.

Bên cạnh visual như xé truyện bước ra, đời tư ồn ào của Arata Mackenyu cũng gây chú ý. Ảnh: Instagram.

"Báu vật nhan sắc" có xuất thân gia thế của Jbiz

Arata Mackenyu sinh năm 1996, là con trai của cố huyền thoại võ thuật và ngôi sao phim hành động nổi tiếng Nhật Bản - Sonny Chiba. Khi vào showbiz, để tránh mang tiếng dựa hơi người cha có sự nghiệp lẫy lừng khắp châu Á, anh đã bỏ họ Maeda và lấy nghệ danh là Arata.

So với nhiều diễn viên cùng lứa, Arata Mackenyu vào nghề khá sớm. Anh được học võ karate và đấu vật, tham gia đóng phim với tư cách diễn viên nhí từ năm 9 tuổi để nối nghiệp cha. Đến năm 2015, Arata Mackenyu bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim Kamen Rider Drive: Surprise Future, Taidama. Sau đó, tên tuổi anh bùng nổ khắp châu Á khi tác phẩm Chihayafuru có cú hit phòng vé cực lớn, cũng như có màn thể hiện ấn tượng khi vào vai người lái phi thuyền Saber Athena trong bom tấn Hollywood có doanh thu lên tới 288 triệu USD - Pacific Rim: Uprising 2.

Arata Mackenyu có xuất thân gia thế, cha anh là cố huyền thoại võ thuật và ngôi sao phim hành động nổi tiếng Nhật Bản - Sonny Chiba. Ảnh: Yahoo Japan.

Năm 2021, sự nghiệp của Arata Mackenyu bước sang trang mới khi anh không chỉ ghi điểm bởi yếu tố ngoại hình, kỹ năng diễn xuất mà còn về khả năng đánh võ thần sầu với vai phản diện Yukishiro Enishi trong series lãng khách Rurouni Kenshin. Sau bộ phim này, Arata Mackenyu trở thành ngôi sao hành động thế hệ mới ở Nhật Bản và thành công thoát khỏi cái bóng của người cha Sonny Chiba. Arata Mackenyu cũng được xem là diễn viên người Nhật hiếm hoi vừa thành công ở thị trường nội địa, vừa có tiềm năng phát triển cực mạnh ở Hollywood.

Không chỉ thực lực diễn xuất được công nhận, nhan sắc của Arata Mackenyu cũng được xếp vào hàng quốc bảo của showbiz Nhật Bản. Anh nhiều lần đứng đầu trong danh sách bình chọn mỹ nam của xứ Phù Tang vì sở hữu gương mặt nam tính sắc nét, vừa có nét ôn nhu, vừa có nét cương nghị, lạnh lùng hoàn hảo và body cơ bắp múi nào ra múi nấy.

Nhan sắc của Arata Mackenyu cũng được xếp vào hàng quốc bảo của showbiz Nhật Bản. Ảnh: Instagram.

Ồn ào có con ở tuổi 14 và hàng loạt bê bối đời tư chấn động

"Lắm tài, nhiều tật" là câu nói quả đúng với Arata Mackenyu. Đời tư của Arata Mackenyu được nhận xét là "drama" hơn phim. Vào năm 2016, 1 tạp chí nổi tiếng ở Nhật Bản khui tin nam diễn viên bí mật có con ở Mỹ. Anh được cho biết đã qua lại với bạn thân của mẹ - người phụ nữ hơn hơn Arata Mackenyu những 30 tuổi và đã có gia đình. Thời điểm nam diễn viên lên chức cha, anh chỉ mới 14 tuổi.

Ngay sau khi đứa bé ra đời, gia đình Arata Mackenyu đã đệ đơn kiện người tình của con trai ra tòa với lý do người phụ nữ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử vụ tố cáo này đã bị hủy bỏ sau khi Arata Mackenyu phủ nhận việc bị bạn thân của mẹ cưỡng chế có quan hệ tình ái. Hiện tại, đứa con ngoài giá thú của Arata Mackenyu sống ở Mỹ cùng mẹ ruột. Trong khi đó, Arata Mackenyu chưa bao giờ nhắc đến hay được trông thấy thăm nom đứa con này của mình.

Arata Mackenyu có con từ năm 14 tuổi. Ảnh: NHK.

Khi sự việc nói trên dần rơi vào quên lãng thì đến năm 2018, Arata Mackenyu lại lần nữa khiến cả showbiz dậy sóng vì bị bóc cặp kè với phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã có gia đình - nữ diễn viên Okamoto Natsuki. Các nguồn tin cho biết vì si mê Arata Mackenyu mà Okamoto Natsuki đã đâm đơn ly dị chồng. 4 năm sau, Arata Mackenyu bị tố “săn” gái vị thành niên, từng theo đuổi Yoda Yuki của nhóm nhạc nữ Nogizaka46 khi nữ idol này vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Không dừng lại ở đó, Arata Mackenyu còn từng bị điều tra về ma túy do có liên quan đến nữ diễn viên hơn anh 10 tuổi Sawajiri Erika. Cả hai có tình một đêm trước khi nữ diễn viên hàng đầu bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Đời tư của mỹ nam Nhật Bản vô cùng ồn ào, thị phi. Ảnh: NHK.

Tới đầu năm 2023, Arata Mackenyu gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với 1 cô gái ngoài ngành giải trí. Được biết, vợ của Mackenyu là cựu diễn viên, người mẫu Okamoto Natsuki sinh năm 1989, hơn anh 7 tuổi và đã từng ly hôn. Thông tin về Okamoto Natsuki khá ít ỏi trên truyền thông do cô đã rút khỏi showbiz từ rất lâu. Tuy nhiên, khi xem hình ảnh thời trẻ của Okamoto Natsuki, ai cũng phải tán thưởng cặp sao xứng đôi vừa lứa. Okamoto Natsuki có nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, đôi mắt to tròn hút hồn và đường nét gương mặt hài hòa thanh thoát. Theo truyền thông Nhật Bản, vợ chồng tài tử hàng đầu đã có con đầu lòng từ tháng 9/2023, nhưng không công khai.

Arata Mackenyu thông báo kết hôn vào năm 2023. Vợ anh là cựu cựu diễn viên, người mẫu Okamoto Natsuki. Ảnh: X.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo gây thương nhớ của vợ mỹ nam đình đám. Ảnh: X.

