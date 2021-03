Đội trưởng U19 nữ Hà Nội bật khóc sau trận thua U19 Phong Phú Hà Nam

Hôm nay (18/3), trận đấu kịch tính giữa đương kim vô địch U19 Hà Nội Watabe và U19 Phong Phú Hà Nam đã diễn ra trên sân vận động Thanh Trì. Bất ngờ xảy ra với U19 Hà Nội Watabe khi đội bóng nắm giữ kỷ lục với 7 lần đăng quang ngôi vô địch phải nhận kết quả thua 0-1 trước U19 Phong Phú Hà Nam. Trước đó, đội bóng đại diện Thủ đô đã phải chia điểm cho U19 TP.HCM vào ngày khai mạc khi bị đối thủ ghi bàn gỡ ở phút bù giờ.

Phong độ giảm sút đã khiến các cô gái U19 Hà Nội Watabe không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Dù chơi lăn xả trong suốt 90 phút nhưng không thể mang về dù chỉ 1 điểm, cầu thủ đeo băng đội trưởng của U19 Hà Nội Watabe - Nguyễn Thị Tú Anh - không giấu được sự buồn bã. Cô vừa thấm những giọt mồ hôi vừa lau đi hàng nước mắt.

Đội trưởng Nguyễn Thị Tú Anh của U19 Hà Nội Watabe bật khóc sau khi đội bóng nhận kết quả thua (Ảnh: Huyền Trang)

Đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn cần phải có những thay đổi nếu không muốn tiếp tục mất điểm trước đối thủ nặng kí là U19 Than Khoáng sản Việt Nam (U19 Than KSVN) vào ngày 21/3 tới. Cũng trong chiều nay, U19 Than KSVN thể hiện phong độ tốt khi giành chiến thắng đầu tiên với tỉ số 1-0 trước U19 TP.HCM.



Giải bóng đá nữ U19 Vô địch Quốc gia 2021 chính thức khởi tranh vào ngày 16/3, thu hút 5 đội bóng trẻ gồm U19 Hà Nội Watabe, U19 Than Khoáng Sản Việt Nam, U19 TP Hồ Chí Minh, U19 Phong Phú Hà Nam và U19 Sơn La tham gia thi đấu. Giải được tổ chức theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc, lượt đi từ ngày 16/3 đến ngày 26/3, lượt về tiếp tục vào ngày 29/3 và kết thúc vào ngày 8/4.

Qua giải đấu quan trọng này, HLV Mai Đức Chung và BHL đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có cơ hội phát hiện thêm những cầu thủ trẻ tài năng, tạo tiền đề xây dựng lực lượng đội tuyển nữ Quốc gia trong tương lai.