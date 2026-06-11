Đời thực của nữ sinh SN 2006 gây xôn xao vì nghi vấn “ăn trộm” báo cáo khoa học trên phim VTV

Khác hẳn trên phim.

Những câu chuyện học đường với áp lực thành tích, tình bạn tuổi mới lớn hay những biến cố xảy đến trong môi trường giáo dục luôn là đề tài dễ nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Đó cũng là lý do Phía Bên Kia Thành Phố - bộ phim đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV1 - nhanh chóng thu hút sự chú ý sau những tập đầu lên sóng.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ trung với nhiều gương mặt mới, một nhân vật đang được khán giả nhắc đến khá nhiều là Tuyết Lan. Không phải kiểu nhân vật hoạt ngôn hay nổi bật ngay từ đầu, Tuyết Lan xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, sống khép kín và dường như luôn mang trong mình những tâm sự khó chia sẻ cùng người khác.

Tuyết Lan là nhân vật gây nhiều chú ý, trong những diễn biến mới nhất cô bạn này bị nghi ngờ ăn cắp.

Trong những diễn biến mới đây nhất, nhân vật này vào tâm điểm của hàng loạt lời bàn tán.

Theo đó, một bài báo liên quan đến nghi vấn Tuyết Lan ăn cắp báo cáo nghiên cứu khoa học bất ngờ xuất hiện và lan truyền khắp trường. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ sinh trở thành đối tượng bị soi xét từ nhiều phía. Các bạn học liên tục xì xào, tò mò, thậm chí đưa ra những lời phán xét khi chưa biết rõ thực hư câu chuyện.

Từ một cô gái vốn đã ít nói, Tuyết Lan bỗng trở thành tâm điểm của những ánh nhìn dò xét và những lời đồn đoán ác ý.

Dù thực hư câu chuyện trong phim vẫn chưa được hé lộ, nhưng những diễn biến xoay quanh Tuyết Lan đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự tò mò về nữ sinh liên tục xuất hiện trong những tình huống nhiều áp lực và tranh cãi này.

Người đảm nhận vai Tuyết Lan là diễn viên Tú Quyên.

Hình ảnh hậu trường phim của Tú Quyên và diễn viên Thái Vũ.

Cùng với nhân vật Tuyết Lan, danh tính nữ diễn viên đảm nhận vai diễn cũng nhận được nhiều lượt tìm kiếm hơn. Được biết, người vào vai Tuyết Lan là Nguyễn Hòa Tú Quyên, sinh năm 2006. Phía Bên Kia Thành Phố là dự án phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô bạn.

Cô bạn hiện là sinh viên chuyên ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trước khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Tú Quyên đã có nhiều năm gắn bó với sàn catwalk.

Theo một số thông tin được chia sẻ, cô bắt đầu làm quen với công việc người mẫu từ khi còn là học sinh tiểu học. Sở hữu gương mặt sáng cùng sự tự tin trước ống kính, Tú Quyên sớm trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình thời trang dành cho thiếu nhi.

Tú Quyên vốn là mẫu nhí.

Hiện tại, ngoài theo học diễn xuất, cô nàng vẫn chăm chỉ tham gia nghệ thuật với vai trò mẫu ảnh.

Trong những năm theo đuổi lĩnh vực này, nữ sinh 2K6 từng góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang trong nước và quốc tế như Bangkok Kids International Fashion Show, Malaysia Fashion Week hay Vietnam International Fashion Week. Việc thường xuyên đứng trên sân khấu từ sớm cũng giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn và khả năng làm việc trước đám đông.

Bên cạnh hoạt động người mẫu, Tú Quyên cũng ghi dấu ấn ở một số cuộc thi dành cho giới trẻ. Cô từng giành Quán quân Người mẫu thương hiệu thời trang cao cấp Việt Nam 2018, Miss Korea - Vietnam 2018, The Face FPT 2021 và Siêu sao mẫu nhí Việt Nam 2022,...

Tú Quyên ngoài đời sở hữu phong cách cá tính, trưởng thành.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những buổi chụp mẫu, ghi hình hoặc các hoạt động liên quan đến công việc nghệ thuật. Trên TikTok, cô nàng hút triệu view với các clip nhảy bắt trend, khoe nhan sắc ngọt ngào.

Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên trẻ sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt lớn cùng thần thái khá cuốn hút. Không ít người cũng bất ngờ khi biết cô sinh năm 2006 bởi phong cách thời trang ngoài đời có phần sắc sảo hơn tuổi.

Bên cạnh việc học tập tại trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tú Quyên vẫn duy trì công việc người mẫu ảnh và tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp.

Một số hình ảnh đời thường của Tú Quyên.

Trên mạng xã hội, Tú Quyên cũng khá chăm chỉ tương tác với người hâm mộ và cập nhật các hoạt động thường ngày. Hiện kênh TikTok cá nhân của cô đã thu hút gần 75 nghìn người theo dõi.

Ảnh: FBNV.