HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đối thủ khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có động thái đặc biệt

Đinh Anh
|

Hoạt động mới nhất của khu du lịch 105 ha này đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Theo thông báo trên fanpage chính thức, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên chính thức triển khai chương trình tặng 500 phần quà cho các du khách nữ đến với địa điểm này nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình chỉ áp dụng cho 500 du khách nữ đầu tiên trong ngày. Mỗi khách nữ nhận một phần quà, theo số lượng giới hạn do đơn vị công bố.

Đối thủ khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có động thái đặc biệt - Ảnh 1.

Du khách ghé thăm khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: Suoi Tien Theme Park

Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến du khách dịp lễ, khi các khu vui chơi giải trí tăng cường chương trình ưu đãi để thu hút khách gia đình và nhóm bạn.

Theo đó, ở khu vực phía Nam, Suối Tiên là một trong những công viên giải trí hàng đầu, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh như Đại Nam (do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đầu tư), Đầm Sen, Vinhomes Grand Park…

Suối Tiên có diện tích 105 ha được xây dựng theo hướng kết hợp vui chơi giải trí với các câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân gian Việt Nam. Khu du lịch có các công trình như Biển Tiên Đồng, Vương quốc Cá Sấu, Suối Tiên Farm cùng nhiều khu trò chơi và công trình kiến trúc theo chủ đề.

Đối thủ khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có động thái đặc biệt - Ảnh 2.

Biển Tiên Đồng tại khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: Suoi Tien Theme Park

Trong khi đó, khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương sở hữu diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Khu du lịch Đại Nam có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam sở hữu một quần thể với những hạng mục công trình lớn như đền thờ, tường thành, khách sạn, núi non, sông biển, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, quảng trường…

Cùng hướng đến nhóm khách gia đình, khách tham quan trong ngày và du khách dịp lễ, Suối Tiên và Đại Nam thường được đặt trong thế so sánh về sức hút trên thị trường vui chơi giải trí phía Nam.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

03:29
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại