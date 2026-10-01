Đối thủ khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có động thái đặc biệt

Hoạt động mới nhất của khu du lịch 105 ha này đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Theo thông báo trên fanpage chính thức, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên chính thức triển khai chương trình tặng 500 phần quà cho các du khách nữ đến với địa điểm này nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình chỉ áp dụng cho 500 du khách nữ đầu tiên trong ngày. Mỗi khách nữ nhận một phần quà, theo số lượng giới hạn do đơn vị công bố.

Du khách ghé thăm khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: Suoi Tien Theme Park

Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến du khách dịp lễ, khi các khu vui chơi giải trí tăng cường chương trình ưu đãi để thu hút khách gia đình và nhóm bạn.

Theo đó, ở khu vực phía Nam, Suối Tiên là một trong những công viên giải trí hàng đầu, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh như Đại Nam (do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đầu tư), Đầm Sen, Vinhomes Grand Park…

Suối Tiên có diện tích 105 ha được xây dựng theo hướng kết hợp vui chơi giải trí với các câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân gian Việt Nam. Khu du lịch có các công trình như Biển Tiên Đồng, Vương quốc Cá Sấu, Suối Tiên Farm cùng nhiều khu trò chơi và công trình kiến trúc theo chủ đề.

Biển Tiên Đồng tại khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: Suoi Tien Theme Park

Trong khi đó, khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương sở hữu diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Khu du lịch Đại Nam có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam sở hữu một quần thể với những hạng mục công trình lớn như đền thờ, tường thành, khách sạn, núi non, sông biển, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, quảng trường…

Cùng hướng đến nhóm khách gia đình, khách tham quan trong ngày và du khách dịp lễ, Suối Tiên và Đại Nam thường được đặt trong thế so sánh về sức hút trên thị trường vui chơi giải trí phía Nam.