Đối thủ khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị trả cổ tức cao bằng tiền mặt

Ngày 14/1 tới đây, CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã: DSN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 24%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/2/2025.

Như vậy, với khoảng 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công viên nước Đầm Sen sẽ cần chi gần 29 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Được biết, Công viên nước Đầm Sen là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao bằng tiền mặt, đều đặn hàng năm hàng chục % trên sàn chứng khoán. Lần gần đây nhất, tháng 3/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông để trả nốt cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền tỷ lệ 16%, nâng tổng tỷ lệ chi trả năm 2024 lên 40%.

Về tình hình kinh doanh, kết quả ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2025 không mấy khởi sắc. Cụ thể, doanh thu thuần của DSN đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 63 tỷ đồng, giảm mạnh gần 26% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DSN ghi nhận gần 401 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với hồi đầu năm, doanh nghiệp không vay nợ tài chính. Ngoài ra, Công viên nước Đầm Sen còn hơn 216 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Theo lý giải từ ban lãnh đạo, việc tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn đã ảnh hưởng đến thu nhập người dân, làm hạn chế chi tiêu. Thêm vào đó, nhiều khu vui chơi mới xuất hiện đã chia bớt thị phần của Đầm Sen khô, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khiến doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Thêm vào đó, ban lãnh đạo còn cho biết công tác quy hoạch 1/500 chưa thực hiện xong do một số vướng mắc về mật độ xây dựng. Điều này gây trở ngại lớn cho công ty trong việc xây dựng, cải tạo các công trình trong Đầm Sen, chưa triển khai được các hạng mục đầu tư lớn mang lại diện mạo mới để thu hút khách hàng.

Dù vậy, công ty cho biết sẽ tiếp tục cải tạo và làm mới các khu vực vui chơi để thu hút khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các công viên giải trí lớn khác như Suối Tiên, Đại Nam, Sơn Tiên và Vinhomes Grand Park.

Trong số các đối thủ cạnh tranh, khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Từ khi mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Trên thị trường, cổ phiếu DSN chốt phiên giao dịch 24/12 ở mốc 44.800 đồng/cp, giảm 14% so với hồi đầu năm.﻿