Đối thủ Honda của Yamaha PG-1 lên đường về nước: Khỏe ngang mà ăn xăng chỉ 1,58L/100km, lội nước cực đỉnh

Một số nguồn tin mới đây cho biết lô xe Honda CT125 phiên bản Chums đã lên đường về nước. Lô xe này do đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa xe từ Thái Lan về nước, không phải xe do Honda Việt Nam phân phối.

Nguồn tin cho biết rằng đã có một số khách hàng Việt Nam đặt cọc mẫu xe này.

Honda CT125 Chums đang được đưa về Việt Nam qua đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Honda CT125 Chums là phiên bản đặc biệt, được sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc, là hợp tác giữa Honda và Chums - đơn vị nổi tiếng với loạt sản phẩm dành cho các hoạt động ngoài trời như picnic hay đi dã ngoại.

Khác với các xe CT125 thông thường, phiên bản Chums trang bị sẵn loạt phụ kiện nâng cấp, phù hợp với việc dùng xe đi dã ngoại. Các trang bị riêng có gồm baga trước, khung và ốp bảo vệ gầm, bảo vệ tay lái. Xe còn trang bị yên đơn với logo Chums in chìm; tại phần baga sau, xe còn trang bị một lá cờ nhỏ.

Trong khi sơn xe mang màu trắng ngà hiện đại, phụ kiện và các chi tiết khác có màu đỏ và đen nổi bật, khiến tổng thể xe trở nên thể thao và cá tính hơn.

Khi mua Honda CT125 Chums, người mua được tặng loạt phụ kiện thửa riêng mang tên Camp Gadget Set, gồm ghế cắm trại, bình đựng nước giữ nhiệt, áo phông, và mũ bảo hiểm. Tất cả các món phụ kiện này đều in hình tương tự tem màu của xe.

Bộ phụ kiện theo xe với phong cách thiết kế tương đồng.

Honda CT125 là mẫu xe nhỏ gọn, được thiết kế phù hợp với việc đi địa hình không bằng phẳng. Thiết kế tiêu chuẩn của xe phỏng theo dáng xe Scrambler (dòng xe mô tô vượt địa hình cổ điển). Pô vắt là một trong những đặc điểm rất đặc trưng của dòng xe Scrambler, mục đích là để xe có thể lội nước tốt hơn.

Bên cạnh chi tiết này, Honda CT125 nói chung và phiên bản Chums nói riêng còn trang bị lốp đa địa hình, ống ruột gà bảo vệ phuộc trước. Xe cũng được chăm chút về mặt công nghệ an toàn với phanh đĩa ở cả bánh trước và sau; riêng bánh trước trang bị thêm công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Honda CT125 Chums là phiên bản được sản xuất giới hạn.

Về động cơ, Honda CT125 Chums tương tự phiên bản thông thường khi cũng sử dụng động cơ 124cc cho công suất 8,8 mã lực ở 7.000 vòng/phút và mô men xoắn 11 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,58 lít/100 km. So với mẫu PG-1 của Yamaha cùng phân khúc, Honda CT125 có công suất tương đương (PG-1: 8,85 mã lực / 9,5 Nm) nhưng mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn một chút (PG-1: 1,76L/100km).

Xe sử dụng hộp số bán tự động 4 cấp, khiến việc điều khiển xe trở nên đơn giản, phù hợp cả với những người không quen sử dụng côn tay.

Honda CT125 Chums nhập khẩu tư nhân về Việt Nam có giá tham khảo trên 170 triệu đồng.

Tại Việt Nam, PG-1 của Yamaha là mẫu xe tiêu biểu của phân khúc xe dã ngoại cỡ nhỏ, đồng thời cũng là mẫu duy nhất được lắp ráp và phân phối chính hãng. Các xe Honda CT125 xuất hiện ở Việt Nam đều thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Do được nhập khẩu tư nhân, giá xe sẽ cao hơn nhiều so với các xe lắp ráp trong nước hay phân phối chính hãng. Nguồn tin cho biết rằng Honda CT125 phiên bản Chums có giá trên 170 triệu đồng.