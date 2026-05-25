Đối thủ của tuyển Việt Nam đón thất bại nghiệt ngã

U17 Mali là 1 trong 3 đối thủ cùng bảng với đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026. Màn trình diễn của đội bóng này tại giải U17 châu Phi 2026 là dữ liệu quan trọng để HLV Cristiano Roland tìm ra đối sách phù hợp.

Nhưng hành trình của U17 Mali ở giải châu lục đã kết thúc sớm hơn dự tính. Tại vòng tứ kết, họ để thua trước U17 Senegal trong loạt đá luân lưu 11m.

U17 Mali (áo xanh) để thua trước U17 Senegal

Bước vào trận đấu, U17 Senegal sớm dẫn trước sau 18 phút nhờ công của Souleymane Faye. Tuy nhiên, từ phút 37, U17 Senegal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Cheikh Thior bị truất quyền thi đấu vì tấm thẻ đỏ.

Chơi hơn người, U17 Mali tấn công dồn dập. Trong hiệp hai, họ kiểm soát bóng tới 79% và tung ra tới 8 pha dứt điểm. Nhưng phải đến tận những phút cuối, Djigui Koita mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Mali.

Tỉ số 1-1 buộc trận đấu phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu 11m. Thủ môn U17 Mali có 1 tình huống cản phá thành công, nhưng các đồng đội của anh lại 2 lần thất bại. Kết quả, U17 Senegal thắng 4-2 trên loạt 11m và giành vé vào bán kết.

Việc chia tay giải đấu ngay ở tứ kết là nỗi thất vọng với U17 Mali. Họ đang là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải U17 châu Phi với 2 lần vô địch, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong 4 lần dự giải gần nhất, U17 Mali đều ít nhất vào đến bán kết và có tới 2 lần đăng quang.

HLV Cristiano Roland có nhiều việc phải làm cùng U17 Việt Nam

Dẫu sao, với những gì đã thể hiện, U17 Mali vẫn cho thấy mình là đối thủ rất mạnh chờ đón U17 Việt Nam. Đội bóng này sở hữu thể lực dồi dào cùng lối chơi giàu sức mạnh, tốc độ. Để có thể làm nên bất ngờ trước U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ càng và lựa chọn được cách tiếp cận trận đấu phù hợp.

U17 World Cup 2026 diễn ra từ 19/11 đến 13/12/2026. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng 3 đội U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.