Đối thủ của Nam Định FC tại AFC Champions League Two là Lee Man, một đội bóng non trẻ mới được thành lập vào năm 2017. Dẫu chỉ mới hoạt động có 7 năm nhưng Lee Man lại là nhà vô địch giải Hong Kong Premier League mùa trước, qua đó có suất tham dự AFC Champions League Two.

Đáng chú ý là đi kèm với thành tích đó, Lee Man đã có chuỗi 29 trận bất bại tại giải VĐQG. Cuối tuần trước, họ chính thức bị chấm dứt chuỗi này khi để thua Taipo với tỉ số 1-2. Thất bại này khiến Lee Man tạm đứng thứ 4 trong số 9 đội tham dự giải Hong Kong Premier League 2024/2025.

Lee Man có thành tích ấn tượng dù mới được thành lập 7 năm (Ảnh: Scmp)

HLV trưởng của Lee Man là ông Tsang Chiu Tat, một chiến lược gia còn rất trẻ khi sinh năm 1989. Sự nghiệp cầu thủ của HLV Tsang Chiu Tat không thực sự ấn tượng. Đến năm 2016, Tsang Chiu Tat giải nghệ và chuyển sang dẫn dắt CLB Yuen Long.

Tsang Chiu Tat chuyển đến làm việc cho Lee Man vào năm 2018 với vai trò trợ lý. Đến năm 2023, Tsang Chiu Tat đảm nhiệm vai trò HLV trưởng và ngay lập tức giúp Lee Man lên ngôi vô địch Hong Kong Premier League.

Trong các trận đấu tại AFC Champions League Two mùa này, HLV Tsang Chi Tat sẽ không thể trực tiếp dẫn dắt Lee Man. Vị chiến lược gia 35 tuổi chưa có bằng Pro theo quy định của AFC nên sẽ không thể tham dự với tư cách HLV trưởng.

Đội hình Lee Man hiện được định giá 4,35 triệu euro, thấp hơn con số 5,99 triệu euro của Nam Định. Cái tên đắt giá nhất trong đội hình Lee Man là cầu thủ nhập tịch Everton Carmago (400.000 euro). Trong khi đó, cầu thủ được định giá cao nhất bên phía Nam Định là tân binh Caio Cesar (600.000 euro).

Lee Man có thể cho ra sân 8 ngoại binh cùng với 2 cầu thủ nhập tịch (Dudu và Everton Carmago) trong trận đấu tới. Ngược lại, Nam Định cũng có thể đưa ra sân cả 5 ngoại binh cùng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Tại giải năm nay, AFC không giới hạn số lượng cầu thủ ngoại binh trong một trận đấu.

Trận đấu giữa Nam Định và Lee Man sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 18/9 trên SVĐ Mong Kok.