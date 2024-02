Ảnh minh họa

Theo CarNewsChina, phiên bản thuần điện của mẫu sedan Deepal SL03 2024 đã được ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng 2. Truyền thông Trung Quốc khẳng định giá khởi điểm hiện rẻ hơn 27.000 nhân dân tệ (3.750 USD) so với các mẫu xe năm 2023. Phiên bản EV 2023 rẻ nhất trên trang so sánh Dongchedi cho thấy nó thực sự rẻ hơn 3.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên sự khác biệt không chỉ ở giá cả mà còn ở phạm vi hoạt động.

Xe có 3 ba phiên bản là 530 Plus có giá khởi điểm 21.800 USD, phiên bản 530 Max có giá 22.800 USD và phiên bản cao cấp nhất 610 Max có giá 24.200 USD. Hai phiên bản 530 Plus và Max có phạm vi hoạt động 530 và 610 km cho mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC và thay thế các mẫu xe cũ có phạm vi 515 km và 705 km.

Deepal là thương hiệu do Changan sở hữu và hiện đang bán ô tô năng lượng mới ở Trung Quốc và Thái Lan. Ra mắt lần đầu vào năm 2022, SL03 là chiếc xe đầu tiên của thương hiệu. Changan Deepal SL03 được định vị ở phân khúc sedan thể thao cỡ trung và có thể được xem là đối thủ tiềm năng của Honda CR-V.

Giơi chuyên môn cho biết khá ngạc nhiên khi Deepal lại chọn giảm phạm vi hoạt động với thông số kỹ thuật ban đầu của SL03. Ở phiên bản cao cấp, kích thước pin giảm đáng kể ở mức 66,8 kWh so với 80,0 kWh trước đây. Đổi lại, thương hiệu giảm giá 23.000 nhân dân tệ (3.200 USD) so với mẫu cũ có giá 27.400 USD. Hai mẫu xe 530 được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 58,9 kWh, lớn hơn so với 58,1 kWh của mẫu 515 cũ.

Các phiên bản 530 được trang bị động cơ 160 mã lực trong khi phiên bản 610 có công suất 190 mã lực. Cả hai đều là động cơ truyền động đồng bộ nam châm vĩnh cửu gắn trên trục sau và đều tạo ra mô-men xoắn 320 Nm. Dòng 610 có thời gian tăng tốc nhanh hơn ở mức 6,2 giây so với 6,9 của dòng 530.

Giá cả cạnh tranh hơn có thể sẽ hỗ trợ doanh số bán hàng khi Trung Quốc đang chứng kiến cạnh tranh gay gắt về mức giá xe điện. Kích thước của xe vẫn không thay đổi với chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe ở mức 4820/1890/1480 mm, chiều dài cơ sở là 2900 mm.

Bên trong xe, nội thất khá đơn giản với màn hình đồng hồ LCD và vô lăng hai chấu. Màn hình trung tâm nổi 14,6 inch có thể xoay về phía người lái hoặc hành khách 15°. Các phiên bản Max đi kèm với màn hình hiển thị thực tế tăng cường và tất cả các phiên bản đều có camera hành trình tích hợp

Các tính năng khác bao gồm sạc điện thoại di động không dây 40W, phím Bluetooth NFC, khung máy trong suốt và các phiên bản Max có hệ thống đèn xung quanh 64 màu và gương chống chói.

Hiện tại chưa có bản cập nhật nào cho phiên bản mở rộng phạm vi (EREV) SL03 được công bố.

Theo CNC