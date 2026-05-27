Đối thủ châu Âu báo tin dữ cho tuyển Việt Nam trước thềm World Cup

Giải U17 châu Âu 2026 đã khai mạc tại Estonia. Đội tuyển U17 Bỉ - đối thủ cùng bảng với U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 - nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn. Và những đàn em của Hazard, Kevin De Bruyne đã cho thấy sức mạnh ngay ở trận ra quân.

Đối đầu với U17 Croatia, U17 Bỉ giành chiến thắng 2-0 nhờ lối chơi hiện đại, kỷ luật. Quỷ đỏ mở tỉ số ngay phút thứ 9 nhờ tận dụng tốt sai lầm của đối phương. Jayden Onia Seke băng lên cực nhanh bên cánh trái và sút chéo góc đưa bóng đi trúng cột dọc. Jelle Driessen có mặt đúng lúc đá bồi tung lưới, đưa U17 Bỉ dẫn trước.

U17 Bỉ (áo đỏ) đánh bại U17 Croatia

Chỉ ít phút sau, U17 Bỉ nâng tỉ số lên 2-0. Bóng được tạt vào từ cánh trái, Tinus Moorthamer dứt điểm một chạm hiểm hóc làm tung mành lưới, không cho thủ môn Croatia cơ hội cản phá.

Không có nhiều "động tác thừa", U17 Bỉ thường tổ chức tấn công với tốc độ cao và sự quyết đoán. Hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ cũng khiến U17 Croatia phải bất lực. Cặp trung vệ Preben Blondeel (1m86) và Elie Mbavu (1m88) kiểm soát tốt vòng cấm địa. Thủ môn Mattis Seghers (1m90) gợi nhớ đến hình ảnh đàn anh Thibaut Courtois.

Màn trình diễn đến từ U17 Bỉ là lời cảnh báo nhiều sức nặng đối với U17 Việt Nam. Còn nhớ ở giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã rất vất vả khi gặp một đối thủ thể hình vượt trội là U17 Australia. Nhưng U17 Bỉ hứa hẹn còn mang tới một sức ép khủng khiếp hơn nhiều.

Để có thể làm nên bất ngờ trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ càng và lựa chọn được cách tiếp cận trận đấu phù hợp. U17 World Cup 2026 diễn ra từ 19/11 đến 13/12/2026. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng 3 đội U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.