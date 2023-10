Đời thăng trầm của Tiểu Bảo Quốc: Hôn nhân đổ vỡ, 61 tuổi mới mua được nhà

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc lên sân khấu biểu diễn từ năm 16 tuổi trong vai trò nghệ sĩ cải lương với nghệ danh Hề Phước Hậu, sau đó chuyển sang làm diễn viên hài.

Ông đạt giải thưởng Diễn viên hài được yêu thích nhất vào năm 1996. Tiểu Bảo Quốc có lối diễn dí dỏm, là gương mặt quen thuộc của chương trình Trong nhà ngoài phố thập niên 1990.

Ông cho rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn. Trong những dịp lễ tết, thay vì sum họp, chung vui với gia đình, nghệ sĩ phải lao vào làm việc, biểu diễn trên sân khấu. Nếu đôi bên không thấu hiểu và cảm thông cho nhau, hạnh phúc gia đình rất dễ bị đổ vỡ.

Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc nhớ lại giây phút gia đình đổ vỡ đầy bi ai.

"Khi chia tay bà xã, tôi ôm đứa con nuôi, lúc đó con 4 tuổi. Con đường nghệ thuật ngày càng đi xuống, mình khóc ở nhà thì mẹ thấy, em thấy thì gia đình sẽ đau khổ, buồn vì mình. Nhưng lúc đêm, chở con đi dưới trời mưa, tôi trùm áo mưa, con ngồi phía trước. Nghĩ tới tương lai mịt mờ, tôi khóc, gào thét cho vơi bớt tất cả những ấm ức trong lòng.

Lúc mưa gió như thế, sẽ không có ai nghe thấy nhưng con nghe, con biết. Nó thò đầu ra bảo, ba đừng khóc, đừng lo gì hết, ba sống sao con sống vậy.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong chương trình "Chuyện tối cùng sao"

Tôi nói với con nhưng cha con mình nghèo quá, không có được cái nhà để ở. Hiện giờ mình đang ở nhà ông bà ngoại, nhà ngoại thì rất đông người rồi tương lai con thế nào. Nó bảo, con đâu cần nhà. Ba thích câu cá, ba hay câu cá thì mình kiếm bờ sông rồi dựng đại cái gì đó lên ở. Ba câu cá ba vui được rồi, còn con đâu cần nhà.



Đó là động lực an ủi cho tôi vượt lên. Lúc đó, tôi vừa gánh nợ vừa nuôi con nhưng nhờ động lực đó mà vượt qua. Thành ra, tôi rất hãnh diện. Đời cho tôi những khổ cực, những cam go, những bế tắc để có ngày hôm nay. Tới giờ tôi sống vẫn vậy, không ngại gì hết. Người nghệ sĩ rất can đảm vì họ còn có khán giả", nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ.

Nói về nghề nghiệp, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ: "Tới tuổi này, tôi không sợ bất cứ vai nào, vai nào cũng dám làm trừ vai kép trẻ và đẹp trai quá thì không dám.

Mình không còn trẻ, cũng không đẹp trai, còn vai nào cũng có đất diễn, cũng có chiều sâu, quan trọng là mình biết khai thác hay không thôi. Vai khó mà mình chinh phục được thì mãn nguyện lắm. Cảm giác rất đã, rất sướng. Vai lớn hay nhỏ, dù 3 phút hay 5 phút thì mình đều phải đầu tư, đắn đo, suy nghĩ kỹ lưỡng".

Ông cũng bày tỏ thêm: "60 năm cuộc đời đã đi qua rồi, mọi vai diễn, cảm xúc đều đã nằm hết trong người. Không còn tranh giành, không còn bon chen, không còn đua đòi nữa mà chỉ tập trung cho nghệ thuật thôi. Từng lời ăn tiếng nói để làm sao cho khán giả ngày càng thương mình hơn, khán giả chưa thương thì làm họ thương và phải giữ, không được để mất tên.

Tôi không dám làm điều gì phật lòng khán giả, phật lòng anh em nghệ sĩ. Tôi chỉ mong mang được tiếng cười đến cho khán giả, tới chừng nào sức khỏe không cho phép đi diễn nữa thì nghỉ, vậy thôi".

Miệt mài lao động nghệ thuật và những công việc lao động chân tay khác, tới tuổi 61, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc mới mua được căn nhà nhỏ cho mình ở ngoại ô TPHCM.

Mặc dù lao động nghệ thuật chăm chỉ nhưng cuộc đời nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rất gian nan. Ông từng chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ rằng: "Nhiều người nhìn thấy nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh và nghĩ rằng họ có nhiều tiền nhưng thực sự cuộc đời của người nghệ sĩ rất gian nan.



Giống như bản thân tôi, đến năm 50 tuổi chỉ mơ ước có được một ngôi nhà 12m2, không giấy tờ cũng được, để hai cha con sống với nhau, vậy mà mua không nổi".

Nam nghệ sĩ từng phải làm rất nhiều công việc khác để mưu sinh như chạy xe ôm, buôn ve chai, sắt vụn... bên cạnh nghề diễn. Những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc cố gắng dành dụm, tích góp mua được một mảnh đất ở khu vực xa thành phố để an dưỡng tuổi già.

Ở tuổi 61, ông mới bắt đầu ổn định kinh tế, trút bỏ áp lực cơm áo gạo tiền. Nhờ đó, nghệ sĩ cũng thoải mái dành trọn tình yêu cho nghệ thuật qua từng vai diễn.

Dù cuộc đời nhiều thăng trầm, trải qua nhiều khó khăn nhưng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn luôn lạc quan và cảm ơn cuộc đời đã cho mình những trải nghiệm ấy để có được một nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc thành công như hôm nay.