Đời thăng trầm của nữ ca sĩ có 3 con với 3 người đàn ông

Sinh con thứ 3 ở tuổi 44

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả tại hải ngoại cũng như trong nước. Nữ ca sĩ sinh năm 1981, từng học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô thi Sao Mai điểm hẹn 2004 và sang Mỹ định cư từ năm 2005.

Trong sự nghiệp ca hát, Nguyễn Hồng Nhung đã phát hành các album như: Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love song - Mộc...

Về đời tư, Nguyễn Hồng Nhung vừa sinh con thứ 3 hồi tháng 7 năm nay khi đã ở tuổi 44 với chồng là doanh nhân Đỗ Trung Thành. Tờ Gia đình & xã hội viết, làm mẹ ở tuổi tuổi 44, nữ ca sĩ khá vất vả. Như bao mẹ bỉm khác, nữ ca sĩ cũng mất ngủ triền miên vì phải thức đêm chăm con. "Ít nhất là trong 3 năm đầu, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ với các mẹ có con nhỏ", nữ ca sĩ nói trên tờ Gia đình & xã hội.

Ngoài thiếu ngủ, Nguyễn Hồng Nhung còn thường xuyên ăn uống vội vàng, bị đau dạ dày vì ăn nhanh, nhai không kỹ. "Có khi vừa bưng bát cơm lên đã phải bỏ xuống vì con khóc", ca sĩ nói. Theo giọng ca 8X, với những nhu cầu cơ bản như tắm gội, mặc quần áo sạch sẽ, tươm tất nay cũng trở thành điều xa xỉ bởi tất cả thời gian và sự tập trung của cô đều dành cho con.

Nữ ca sĩ khoe 3 con trong mùa Giáng sinh 2025.

Dù con còn nhỏ nhưng nữ ca sĩ đã sớm trở lại với công việc, nhận show đi diễn lúc con mới 1 tháng tuổi. Hiện mẹ ruột ca sĩ hỗ trợ chăm sóc cháu ngoại để cô yên tâm đi làm. Dù chia sẻ thông tin sinh con thứ 3 với công chúng nhưng mãi hôm Giáng sinh vừa qua, nữ ca sĩ mới chính thức công khai hình ảnh của con trai 6 tháng tuổi.

Tờ Ngôi Sao đưa tin, con trai của nữ ca sĩ sinh năm 1981 bụ bẫm, có nhiều nét giống chị gái Sukem. Ca sĩ cho biết bé ngoan, dễ chăm sóc. Nguyễn Hồng Nhung cho biết cuộc sống của một bà mẹ đông con tuy vất vả nhưng mang lại nhiều động lực.

Ca sĩ nói nhận được sự động viên và hỗ trợ lớn từ bạn đời, doanh nhân Đỗ Trung Thành. Theo cô, anh không chỉ là chồng, còn là bạn tâm giao, người đồng hành, giúp cô cảm nhận mỗi ngày trôi qua giản dị nhưng trọn vẹn.

Vất vả trên hành trình làm mẹ

Ngoài con trai mới sinh, Nguyễn Hồng Nhung có hai con là bé Skyler, 13 tuổi - kết quả cuộc hôn nhân đầu với Quý Nguyễn - em trai Trizzie Phương Trinh và bé Sukem, 6 tuổi - kết quả một mối tình sau đó với doanh nhân Minh Quân.

Trong 2 đứa con đầu, bé Skyler mắc chứng tự kỷ, gặp hạn chế trong sinh hoạt, phải học trường giáo dục đặc biệt. Có thể nói, hành trình làm mẹ của nữ ca sĩ đầu 8x chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi nuôi Skyler.

Cô từng kể trên báo Tiền Phong, suốt 4 năm đầu, nữ ca sĩ hầu như phải ngủ ngồi, ôm con hoặc bế con đi vòng vòng. Chỉ cần ngủ quên là cậu bé lại dậy, quẫy đạp vào người, vào mặt mẹ.

Năm Skyler 6 tuổi, nữ ca sĩ mơi công khai thông tin con bị tự kỷ. Từ đó, cô mở lòng với công chúng về hành trình nuôi con đầy vất vả của mình.

Đặc biệt, 10 tuổi cậu bé mới biết tự xúc ăn, biết đánh răng rửa mặt, còn trước đó, thức ăn đều phải xay nhuyễn. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung kể trên tờ Tiền Phong: “Về ăn uống Skyler không nhai được. Đến bây giờ con đã nuốt được và đã biết xúc cơm ăn. Nhưng cách đây khoảng 3 năm, Skyler không thể nào tự xúc được, tất cả các món ăn đều phải nghiền, xay hết ra.

Đựng đến răng miệng của Skyler rất khó. Mỗi lần Skyler đi gặp nha sĩ thì họ đều phải chích thuốc mê nhẹ để làm sạch sâu răng miệng cho con. Bây giờ thì con đã biết đánh răng, rửa mặt, biết tự tắm cho mình rồi, dần dần tôi cũng đỡ vất vả hơn”.

1 năm trước, khi công việc quá bận rộn lại mang bầu con thứ 3 nên nữ ca sĩ đưa Skyler cho chồng cũ chăm sóc. Dù vất vả về đường con cái nhưng nữ ca sĩ luôn lạc quan, yêu đời và nhận mình may mắn.

Ca sĩ 8x chia sẻ trên tạp chí Thanh Niên Việt: “Hỏi tôi có yêu đời hay không thì tôi trả lời rất yêu đời vì tôi thấy mình quá may mắn. Những gì tôi có được so với những gì tôi mất đi là nhiều hơn.

Nhiều người nói sao tôi có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau, rằng nghệ sĩ thay chồng, thay người yêu như thay áo. Tôi nhìn mọi thứ ở góc độ khác. Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, mỗi người có một góc khuất khác nhau, không ai nói hay được.

Nữ ca sĩ 8x không cảm thấy buồn khi nghe người khác nói sinh 3 con với 3 người đàn ông.

Tôi thấy mạng xã hội là con dao hai lưỡi, đôi khi đưa người ta đến con đường bế tắc. Vì thế, mỗi khi xảy ra chuyện gì tôi cũng thu lại, không để ý tới mạng xã hội, không quan tâm người ta nói gì về mình.

Quan trọng là bản thân mình có cảm thấy có lỗi với chính mình hay không. Sự quay lại bên trong mình mới là vấn đề. Sống mà cứ để ý quá nhiều đến bên ngoài đôi khi không giúp gì được cho mình đâu".