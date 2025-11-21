Đối tác đặc biệt giúp hoàn thiện máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate

Tổng giám đốc Rosoboronexport - ông Alexander Mikheev, phát biểu với RIA Novosti về khả năng trên bên lề Triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai, đồng thời cho biết thêm rằng dự án này đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các khách hàng tiềm năng ở Trung Đông và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Mikheev nhấn mạnh, việc hợp tác với Belarus đang được xem xét, và bản thân máy bay này đang được tính toán như một nền tảng cho hợp tác quốc tế trong tương lai. Trước đó, ông Mikheev cho biết Checkmate có thể trở thành nền tảng cho việc phát triển chung các giải pháp hàng không mới với đối tác từ nhiều quốc gia khác.

Xin nhắc lại, Su-75 lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm hàng không MAKS-2021 và sau đó được giới thiệu trước công chúng quốc tế tại Triển lãm Hàng không Dubai vào cuối năm 2021.

Checkmate được định vị là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hạng nhẹ, một động cơ. Về cấu hình cơ bản, tiêm kích này sẽ có khả năng tàng hình, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, khoang vũ khí bên trong và tích hợp rộng rãi với các hệ thống không người lái. Dự án bao gồm cả phiên bản có người lái và không người lái.

Nga muốn tìm đối tác cùng góp vốn hoàn thiện dự án tiêm kích tàng hình hạng nhẹ Su-75 Checkmate.

Sự hợp tác đang diễn ra giữa Nga và Belarus về Su-75 phản ánh mong muốn tăng cường hợp tác công nghiệp với các đồng minh và mở rộng tiềm năng xuất khẩu các nền tảng máy bay mới.

Ngành công nghiệp quốc phòng Belarus có kinh nghiệm đáng kể trong việc hiện đại hóa máy bay Liên Xô và một cơ sở linh kiện phát triển tốt, có thể đẩy nhanh việc sản xuất từng linh kiện và giảm chi phí phát triển dự án.