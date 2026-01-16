DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt vừa đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu POM, tương ứng tỷ lệ 2,7% vốn của Pomina với mục đích thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho công ty này. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến 13/2.

Thương mại và Sản xuất Thép Việt là công ty do gia đình ông Đỗ Duy Thái thành lập và ông cũng đang là Tổng Giám đốc. Pháp nhân này hiện là cổ đông lớn nhất của Pomina, nắm giữ hơn 146,3 triệu cổ phiếu (tương đương 52,54% vốn). Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm xuống còn 49,8%.

Động thái của cổ đông này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu POM vừa có 9 phiên trần liên tiếp, thị giá tăng gấp 3 lần lên mức 6.000 đồng/cp. Đáng chú ý, cổ phiếu POM còn đang trong diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Vốn hóa thị trường của Pomina tương ứng vào khoảng 1.700 tỷ trong khi vốn điều lệ gần 2.800 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh bắt nguồn từ thông tin Vingroup bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Pomina, làm Tổng Giám đốc VinMetal (công ty con vốn 15.000 tỷ của Vingroup) hồi đầu tháng 11/2025. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, ông Đỗ Tiến Sĩ đã rời vị trí này để trở về tập trung tái cấu trúc Pomina.

Cùng thời điểm, Vingroup công bố chủ trương cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa 2 năm và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp này làm nhà cung cấp cho các dự án thuộc hệ sinh thái. Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị.

Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết đơn vị này kỳ vọng Pomina có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước, để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước.

Trước khi bắt tay Vingroup, Pomina sở hữu 01 dây chuyền sản xuất thép xây dựng và 01 lò cao luyện phôi thép với công suất lần lượt 1,1/1,5 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm vận hành đã khiến lò cao liên tục phải dừng hoạt động, Pomina liên tục ghi nhận thua lỗ từ quý 2/2022 tới nay với áp lực tài chính liên tục gia tăng (nợ vay chiếm 65% tổng tài sản, VCSH âm vào cuối quý 3/2025).

Theo báo cáo phân tích mới đây, KBSV cho rằng giá trị cộng hưởng từ sự hợp tác trên là có lợi cho cả Vingroup và Pomina, tiềm ẩn rủi ro về thị phần cho các nhà sản xuất khác nếu thành công.

Từ phía Pomina, sự hỗ trợ về vốn lưu động và kinh nghiệm quản lý, vận hành sẽ giúp tối ưu công suất sản xuất mảng thép xây dựng và sản lượng tiêu thụ thụ nếu Vingroup bao tiêu 100%. Từ đó, EBITDA có thể dần cải thiện, giúp giảm áp lực nợ vay trong trung hạn. Với Vingroup, Vinhomes – Vincons sẽ được hưởng lợi từ nguồn thép xây dựng giá cạnhtranh từ Pomina. Với 1,5 triệu tấn thép xây dựng/năm, sản lượng trên ước tính chiếm 15% tổng tiêu thụ toàn ngành trong 2024.

Theo thống kê của KBSV, thị phần hiện tại của Pomina ước tính đạt xấp xỉ 1%, với giá bán trung bình cao hơn 2% so với các đối thủ hiện tại. Bộ phận phân tích này cho rằng Vingroup sẽ cần thêm thời gian để đầu tư và nâng cấp dây chuyển sản xuất của Pomina nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí sản xuất để tối ưu lợi ích từ sự hợp tác trên.