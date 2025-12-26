Đội quân đất nung Trung Quốc sẽ đến Moscow

Triển lãm mang tên “Đội quân đất nung: Di sản của Hoàng đế đầu tiên” sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga (GIM) vào năm 2026. Thông tin này được Cục Văn hóa Moscow công bố trong thông cáo báo chí phát đi ngày 25/12.

Ngoài các tượng binh sĩ đất nung, khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng vũ khí, trang sức cổ và đồ dùng sinh hoạt thuộc các triều đại Tần và Hán, có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ III sau Công nguyên.

Theo trang kp.ru, triển lãm cũng sẽ được bổ sung bằng các buổi thuyết giảng, tham quan chuyên đề và lớp học trải nghiệm về lịch sử và nghệ thuật Trung Hoa cổ đại.

Theo Hãng thông tấn IA Regnum, lần gần nhất đội quân đất nung được trưng bày tại Nga là năm 2008, cũng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trước đó, ngày 31/5, tại Trung Quốc đã xảy ra một sự cố liên quan đến di sản này. Một du khách đã làm hư hại 2 bức tượng binh sĩ đất nung cổ thuộc đội quân đất nung của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng.

Người này leo qua hàng rào và nhảy xuống một hố sâu khoảng 5.4 m, nơi đặt các tượng binh sĩ trong lăng mộ. Theo mô tả, người đàn ông đã “đẩy và kéo” các tượng đất nung, khiến 2 bức tượng bị hư hại.