Đòi nhiều lần không được, chủ nợ đâm chết con nợ

Ngày 16-6, tin từ UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết , 1 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Vụ án mạng xảy ra lúc khoảng 11 giờ 5 phút ngày 16-6, tại Quốc lộ 47 cũ (khu vực trước cổng nhà ông Lê Hữu Thuận (SN 1964; ngụ thôn 1 Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn). Nạn nhân là Lê Thị H. (SN 1987; ngụ khu phố Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn).



Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm ăn, mua bán, từ tháng 12-2022 đến nay, chị Lê Thị H. nợ ông Lê Hữu Thuận khoảng 650 triệu đồng, người này đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H. không trả.



Sáng ngày 16-6, ông Thuận gọi điện thoại cho chị H. đến nhà. Sau khi nghe điện thoại, chị H. cùng con trai Lê Thế H. (SN 2007; ngụ cùng địa chỉ) đi xe máy đến nhà ông Thuận.

Tới nơi, giữa chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn, Thuận dùng dao bầu truy sát, đâm chị H. tử vong tại chỗ, cháu H. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuận cầm dao vào nhà, khóa cửa và có ý định tự sát. Tuy nhiên, lực lượng Công an huyện Đông Sơn và Công an xã Đông Khê đã thuyết phục và đưa đối tượng về công an huyện để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Sơn phối hợp điều tra, làm rõ.