Đội nhà thua đậm Việt Nam, fan Malaysia tẩy chay quy mô lớn, đòi tước giấy tờ 7 ngôi sao nhập tịch

Ultras Malaya – hội CĐV có tầm ảnh hưởng lớn tại Malaysia – vừa đưa thông báo quyết liệt gửi tới LĐBĐ Malaysia. Theo đó, Ultras Malaya tuyên bố sẽ tẩy chay các trận đấu của đội tuyển Malaysia từ nay cho đến hết tháng 8/2026.

Với quy mô lớn cùng tổ chức quy củ, Ultras Malaya mang tới không khí sôi động cho các trận đấu của tuyển Malaysia, đặc biệt trên “thánh địa” Bukit Jalil. Việc tổ chức này tuyên bố tẩy chay sẽ tác động không nhỏ đến đội tuyển.

Ultras Malaya yêu cầu những nhà làm bóng đá Malaysia phải nhanh chóng thực hiện những việc sau: tước giấy tờ của 7 ngôi sao nhập tịch đang bị FIFA treo giò; trao lại quyền điều hành ĐTQG Malaysia cho LĐBĐ; cải cách bóng đá Malaysia. Nếu những yêu cầu không được chấp nhận, Ultras Malaya sẽ cân nhắc tăng mức độ tẩy chay lên cao hơn.

Thông báo đến từ Ultras Malaya càng khiến cho tình thế của đội tuyển Malaysia trở nên khó khăn hơn.

Nhà cựu vô địch AFF Cup vừa bị xử thua hàng loạt trận đấu và đánh mất tấm vé dự Asian Cup 2027. Thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch, HLV Peter Cklamovski lúng túng và tuyển Malaysia để thua 1-3 trước Việt Nam ở loạt trận FIFA Days tháng 3 vừa qua. Nếu không sớm ổn định tình hình, đội tuyển Malaysia dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại AFF Cup 2026 sắp tới.