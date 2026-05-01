Asian Cup: Tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan để “chạm một tay” vào vé tứ kết?

Lá thăm đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A giải U17 Asian Cup nữ 2026 cùng với 3 đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Giới chuyên môn nhận định, chủ nhà Trung Quốc với sức mạnh vượt trội gần như chắc chắn sẽ có 1 tấm vé đi tiếp. Trong khi 3 đại diện Đông Nam Á sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng cũng như cơ hội tranh tấm vé dành đội xếp thứ ba xuất sắc.

Với cục diện như vậy, cuộc đọ sức với Thái Lan ngay ở lượt trận ra quân được đánh giá mang tính quyết định đến cơ hội tiến sâu của U17 nữ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân áo đỏ xem như “chạm một tay” vào tấm vé tứ kết.

Chưa đầy 1 năm trước, 2 đội từng chạm trán ở bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2025. Khi đó, tuyển Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, kể từ sau thất bại đó, tuyển Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc để cải thiện tình hình.

HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò liên tục có những đợt tập huấn trong và ngoài nước, so tài với nhiều đối thủ ở các cấp độ khác nhau. Nhờ đó, các tuyển thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và triển khai ý đồ chiến thuật một cách nhuần nhuyễn hơn.

U17 nữ Việt Nam đã tiến bộ đáng kể trong 1 năm qua

Tại vòng loại U17 Asian Cup nữ 2026, U17 nữ Việt Nam giành vé với thành tích toàn thắng. Đoàn quân áo đỏ lần lượt thắng 5-0 trước Guam và 1-0 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Với sự chuẩn bị kỹ càng, tuyển Việt Nam có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt trong trận đấu gặp Thái Lan. Kể cả khi không giành được chiến thắng, 1 điểm vẫn giúp cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé tứ kết.

VCK U17 Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ 1/5 đến 17/5 tại Trung Quốc. 12 đội tham dự được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất lọt vào tứ kết.

Vòng tứ kết cũng đồng thời là vòng play-off tranh vé dự U17 World Cup nữ 2026. 4 đội thắng trận tứ kết ngoài việc lọt vào bán kết còn đồng thời ghi tên mình vào danh sách tham dự World Cup.

Lịch thi đấu lượt trận mở màn bảng A U17 Asian Cup nữ 2026

Ngày 1/5 14h30 Việt Nam vs Thái Lan

Ngày 1/5 18h30 Trung Quốc vs Myanmar