Đội nhà thua đậm tuyển Việt Nam, chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói thẳng một lời về HLV người Anh

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir đã nhanh chóng lên tiếng.

Để thua với tỉ số gây sốc 0-3 ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam, Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2026. Thất bại này khiến HLV người Anh John Herdman chịu sức ép lớn từ người hâm mộ xứ Vạn đảo.

HLV John Herdman (áo xanh) chịu sức ép lớn sau trận thua 0-3 trước Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ quan điểm về ông John Herdman: "Tôi vẫn rất tin tưởng vào John Herdman trong việc từng bước xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh.

Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn hướng đến cạnh tranh ở cấp độ châu Á và thậm chí toàn cầu. Quá trình này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir

Ông Erick Thohir dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam là một đội bóng mạnh với bề dày lịch sử. Họ đã chứng minh khả năng của mình bằng việc 3 lần vô địch AFF Cup".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bày tỏ hi vọng đội nhà sẽ giành vé bán kết AFF Cup 2026 bằng cách đánh bại Singapore ở lượt trận cuối cùng: "Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội. Hy vọng chúng ta có thể phục hồi phong độ khi đối đầu với Singapore".

Trận đấu lượt cuối vòng bảng giữa Indonesia và Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8. Cách duy nhất để tuyển Indonesia giành vé đi tiếp là đánh bại Singapore.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)