Tháng 6/2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên và đứng sau sản phẩm biểu tượng này của Apple là đội ngũ lãnh đạo gồm CEO Steve Jobs, giám đốc thiết kế Jony Ive cùng 4 người khác. Với việc Jony Ive sắp rời công ty, đội ngũ này hiện chỉ còn 2 người đang tiếp tục làm việc tại Apple, theo Business Insider.

1. Phil Schiller

Schiller đã làm việc tại Apple từ năm 1997, thời điểm người đồng sáng lập Steve Jobs trở lại công ty và cứu Apple khỏi bờ vực sụp đổ. Schiller đóng vai trò lớn trong hoạt động sáng tạo và quảng cáo những sản phẩm được yêu thích nhất của Apple, gồm iMac, iTunes và iPhone. Hiện ông phó chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu của Apple. Ông đứng sau các sự kiện ra mắt sản phẩm lớn của hãng táo khuyết.

Tony Fadell

Fadell bắt đầu với tư cách là một nhà thầu của Apple. Vào cuối những năm 1990, ông thành lập công ty riêng có tên Fuse nhưng thất bại do thiếu vốn. Năm 2001, Fadell được mời đến Apple để giúp thiết kế iPod và tháng 4 năm đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao phụ trách iPod và các "dự án đặc biệt".

Năm 2006, thời điểm hoàng kim của iPod, Fadell thay thế Jon Rubinstein làm phó chủ tịch cấp cao phụ trách iPod Division. Nhưng 2 năm sau đó, ông rời Apple với "lý do cá nhân", theo tờ Wall Street Journal. Sau khi nghỉ việc tại Apple, ông đi vòng quanh thế giới và nhận thấy nhiều người gặp khó khăn trong việc tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt gia đình. Trong thời gian ở Paris (Pháp), ông đã phát triển kế hoạch kinh doanh mà sau này trở thành Nest Labs, còn gọi là Nest, cùng với một cựu nhân viên Apple khác - Matt Rogers, theo Forbes.

Fadell điều hành Nest trong 6 năm cho đến khi từ chức vào tháng 6/2016. Từ đó đến nay, ông làm giám đốc cho công ty đầu tư Future Shape, chuyên tư vấn cho các kỹ sư và nhà khoa học đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Jony Ive

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Newcastle, Jonathan "Jony" Ive là người sáng lập hãng thiết kế Tangerine - công ty giành được hợp đồng tư vấn với Apple. Năm 1992, Apple mời Ive về làm việc cho bộ phận thiết kế. Tới năm 1996, ông trở thành trưởng nhóm thiết kế của công ty. Tuy nhiên, Ive nói rằng thời gian đó ông cảm thấy không mấy vui vẻ bởi Steve Jobs lúc ấy không còn làm việc tại công ty và Apple tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận hơn là tạo ra các thiết kế hoàn hảo.

Mọi chuyện thay đổi vào năm 1997, khi Jobs trở lại Apple. Cả hai nhanh chóng trở nên gắn kết, thường xuyên ăn trưa với nhau. Jobs thường kết thúc ngày làm việc của mình bằng việc qua phòng thiết kế để nói chuyện với Ive.

Ive và Jobs đã cùng nhau thiết kế những sản phẩm biểu tượng trong lịch sử Apple, bao gồm iMac, iPod, iPhone, iPad, và thậm chí cả trụ sở mới Apple Park của công ty. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là tri kỷ của nhau, theo nhận xét của nhiều người từng làm việc với cả hai.

Sau khi Jobs qua đời vào tháng 10/2011, Ive tiếp tục làm việc tai Apple nhưng nhiệt huyết của ông đã giảm đi ít nhiều. Dù được bổ nhiệm chức danh mới "giám đốc thiết kế" vào năm 2005, Ive hầu như chỉ xuất hiện tại công ty khoảng hai lần mỗi tuần, theo Bloomberg. Ive dành nhiều thời gian để đi du lịch và làm việc với các đồng nghiệp thiết kế trong những dự án ngoài lề và đấu giá từ thiện.

Ngày 27/6, Apple công bố Ive sẽ nghỉ việc để lập mở công ty riêng có tên LoveFrom. Apple sẽ là một trong các khách hàng của công ty này. Ive cho biết tên gọi LoveFrom được lấy cảm hứng từ Jobs - người đã tạo cho ông động lực để sáng tạo ra những sản phẩm với sự yêu thương và quan tâm, kể cả khi không bao giờ gặp người sẽ mua chúng.

Steve Jobs

Steve Jobs là người đồng sáng lập và là bộ mặt của Apple kể từ khi công ty ra đời vào giữa những năm 1970. Jobs là người đứng sau thiết kế của một số sản phẩm có sức ảnh hưởng nhất của Apple và cũng là người bán hàng tốt nhất của công ty.

Theo những người từng làm việc với Jobs, ông được mô tả là người thông minh, lôi cuốn, có khả năng thuyết phục người khác làm việc chăm chỉ cho mình, có thể sáng tạo những thứ nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.

Năm 1985, Jobs bị đuổi khỏi Apple bởi John Sculley - CEO do chính ông tuyển về. Cùng năm đó, ông đồng sáng lập công ty NeXT Computer cùng với một số giám đốc của Apple. Đến năm 1997, ông trở lại sau khi Apple mua lại startup NeXT Computer. Ông trở lại vị trí điều hành sau khi thuyết phục ban giám đốc Apple sa thải CEO lúc đó - Gil Amelio.

Trong hơn một thập kỷ sau đó, Jobs cùng đội ngũ của mình đã tạo ra những sản phẩm quan trọng nhất trong lịch sử Apple, bao gồm iPod, iTunes, iPhone, iPad, và MacBook Air. Tuy nhiên, ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy vào năm 2003 nhưng từ chối điều trị trong nhiều năm, chỉ uống thuốc với hy vọng ngăn chặn được căn bệnh.

Jobs qua đời vào năm 2011, là sự mất mát lớn với Apple và những người hâm mộ thương hiệu này trên khắp thế giới. HIện Apple vẫn duy trì một trang tưởng niệm dành riêng cho Jobs.

Scott Forstall

Forstall gặp Steve Jobs vào năm 1992 khi họ cùng làm việc tại NeXT Computer. Sau khi cả hai trở lại Apple vào năm 1997, Forstall được giao phụ trách thiết kế giao diện máy tính Mac. Ông cũng hỗ trợ xây dựng trình duyệt web Safari của Apple.

Forstall tiếp tục với hệ điều hành iOS của điện thoại iPhone, đồng thời xây dựng bộ phát triển phần mềm trên iPhone (SDK) giúp các bên thứ ba viết ứng dụng trên smartphone này, theo Bloomberg. Ngoài ra, ông cũng là người phụ trách xây dựng cửa hàng ứng dụng App Store.

Năm 2006, một năm trước khi iPhone đầu tiên ra mắt, Forstall cũng được giao phụ trách ra mắt các phần mềm dành cho máy tính Mac. Ông xuất hiện cùng nhiều nhân vật cấp cao khác của Apple trong những sự kiện quan trọng. Nhiều người tin rằng Forstall sẽ là người thay thế Jobs nếu Jobs không còn ở Apple.

Sau khi Jobs qua đời năm 2011, Forstall tiếp tục điều hành bộ phận phụ trách iOS, nhưng năm sau đó, ông rơi vào tâm điểm tranh cãi lớn khi Apple thay thế ứng dụng bản đồ mặc định trên iOS, lúc đó là Google Maps, bằng ứng dụng bản đồ riêng - bị đánh giá là lỗi, nửa vời và thậm chí nguy hiểm khi sử dụng. Năm 2013, Apple tuyên bố Forstall sẽ rời công ty. Công việc của ông được giao lại cho các giám đốc khác của Apple gồm Jony Ive, Craig Federighi, Eddy Cue và Craig Mansfield.

Nhiều năm sau khi rời Apple, Forstall không xuất hiện trước công chúng. Theo The Information, ông dành thời gian để đi du lịch, cố vấn cho các startup và làm từ thiện. Năm 2015, ông xuất hiện trên Twitter tuyên bố đồng sản xuất một dự án âm nhạc.

Eddy Cue

Eddy Cue gia nhập Apple vào năm 1989 với vị trí kỹ sư phần mềm và quản lý đội hỗ trợ khách hàng. Trong nhiều năm, ông hỗ trợ xây dựng những nền tảng quan trọng nhất của Apple, bao gồm App Store, iTunes Store, và các ứng dụng "iLife" gồm iBooks, iMovie... Ông cũng hỗ trợ phát triển iCloud, một trong những dịch vụ ít được quan tâm vào ngày đầu ra mắt, và là người đứng sau ý tưởng iPad Mini của Apple, theo Buzzfeed.

Hiện ông giữ vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ và phần mềm của Apple, bao gồm Apple Music, Apple Maps, Apple Pay, iCloud, iTunes Store...