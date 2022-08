Đôi nam nữ mang hơn 10kg ma túy 'dạo chơi' trên phố bị bắt

Các đối tượng có liên quan đến vụ án tại cơ quan công an.

Ngày 15/8, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tiến Dũng (SN 1988, quê quán tại Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ) và Trần Thu Phương (SN 1981, quê quán tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.



Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 28/7, tại cổng bến xe Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Tổ công tác của Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra một đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong chiếc vali mà các đối tượng đang kéo có 12 bọc túi nilon màu đen, mở ra là các túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Tại chỗ, các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp để bán kiếm lời. Danh tính các đối tượng được xác định là Phan Tiến Dũng và Trần Thu Phương. Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,781 kg Metamphetamine và 1,72 kg Ketamine. Nếu bán thành công, Dũng và Phương được hưởng lợi khoảng 160 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.