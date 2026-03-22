Đôi nam nữ dàn cảnh mua vé số, “ẵm” 2 xấp rồi bỏ chạy

Ngày 21-3, bà Trần Ngọc Hiền (63 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo việc bị đôi nam nữ giả vờ mua vé số rồi lừa lấy khoảng 60 tờ trên đường ĐT825.

Giả vờ mua vé số, đôi nam nữ lừa lấy hàng chục tờ của người bán dạo

Theo bà Hiền, khoảng 13 giờ 20 ngày 13-3, khi đang bán vé số gần một tiệm thuốc tây trên tuyến ĐT825 (xã Hòa Khánh), bà được một người đàn ông chở theo phụ nữ trên xe máy ghé hỏi mua. Người phụ nữ ngồi sau cầm xấp vé số để lựa, sau đó lén giấu hai xấp (khoảng 60 tờ) rồi trả lại phần còn lại.

Phát hiện bị mất vé số đài Trà Vinh, bà Hiền yêu cầu trả lại nhưng hai người này chối và nhanh chóng rời đi.

Bà Hiền kể lại thời điểm bị đôi nam nữ giả mua vé số rồi lén lấy hàng chục tờ trên đường ĐT825.

"Tôi nhớ rất rõ số lượng vé mang đi bán. Người phụ nữ cầm xấp vé đưa qua phía bên kia để lựa rồi lấy hết vé đài Trà Vinh. Khi tôi phát hiện thì họ đã lên xe bỏ đi" - bà Hiền kể.

Trước đó, ngày 14-2, cách vị trí trên khoảng 100 m, ông Dương Văn Hiệp (76 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) cũng bị một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận hỏi mua vé số rồi giật 180 tờ.

Cả hai nạn nhân đều đã trình báo Công an xã Hòa Khánh. Lãnh đạo công an xã cho biết trước Tết Nguyên đán, đơn vị từng ghi nhận một trường hợp tương tự xảy ra trên tuyến đường này. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.